161 केंद्रों पर परीक्षा में शामिल होगें 26,671 छात्र



परीक्षार्थियों के लिए भी आवश्यक अपील की गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचें, प्रवेश पत्र और पहचान पत्र साथ रखें तथा किसी भी तरह के अनुचित साधनों से दूर रहें। अभिभावकों से भी सहयोग की अपेक्षा की गई है, ताकि छात्र मानसिक रूप से शांत रहकर परीक्षा दे सकें।बहरहाल जैसे.जैसे परीक्षा की तारीख नजदीक आ रही है, जिले में शैक्षणिक माहौल और अधिक गंभीर होता जा रहा है। छात्र जहां अंतिम दौर की तैयारी में जुटे हैं, वहीं प्रशासन का दावा है कि सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएंगी ताकि बोर्ड परीक्षाएं निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकें।

विभागीय स्तर पर परीक्षा की तैयारियां की जा रही है। कलेक्टर प्रतिनिधियों और परीक्षा स्टाफ का प्रशिक्षण होना है। जिसकी तारीख अभी आई नहीं है। जैसे ही तारीख निश्चित होगी प्रशिक्षण सत्र शुरू हो जाएगा। अभी गोपनीय सामग्री भी नहीं पहुंची है।परीक्षा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है।