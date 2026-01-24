24 जनवरी 2026,

शनिवार

नरसिंहपुर

161 केंद्रों पर परीक्षा में शामिल होगें 26,671 छात्र

countdown to board exams has begun जिले में बोर्ड परीक्षाओं के लिए अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और इसी के साथ प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां भी तेज़ हो गई हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और नकलमुक्त संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग [&hellip;]

नरसिंहपुर

image

Amit Sharma

Jan 24, 2026

board exams

board exams

countdown to board exams has begun

जिले में बोर्ड परीक्षाओं के लिए अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और इसी के साथ प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां भी तेज़ हो गई हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और नकलमुक्त संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और पुलिस महकमे के बीच समन्वय के साथ व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।


26 हजार से अधिक परीक्षार्थी


जिले में हाईस्कूल परीक्षाओं के लिए कुल 88 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जबकि हायर सेकेंडरी परीक्षाएं 73 केंद्रों पर आयोजित होंगी। इन केंद्रों पर नियमित परीक्षार्थियों के साथ.साथ स्वाध्यायी छात्रों की संख्या भी उल्लेखनीय है। हाईस्कूल स्तर पर 14 हजार 344 नियमित छात्र परीक्षा में शामिल होंग। वहीं 250 स्वाध्यायी परीक्षार्थी भी परीक्षा देंगे। इस तरह हाईस्कूल में कुल 14 हजार 594 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। हायर सेकेंडरी में 11 हजार 705 नियमित छात्रों के साथ 372 स्वाध्यायी परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिससे कुल परीक्षार्थियों की संख्या भी 14 हजार 594 हो जाएगी। बड़ी संख्या को देखते हुए परीक्षा प्रबंधन को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।


यहां रहेगें विशेष निगरानी के इंतजाम


परीक्षाओं की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए कुछ परीक्षा केंद्रों को अति संवेदनशील और संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय नरसिंहपुर को अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र घोषित किया गया हैए जहां अतिरिक्त निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। वहीं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पलोहा बड़ा और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुआतला को संवेदनशील परीक्षा केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इन संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर पुलिस स्टाफ की तैनाती के साथ.साथ कलेक्टर की ओर से विशेष परीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाए अनुचित साधनों के प्रयोग या बाहरी हस्तक्षेप को रोका जा सके।


15 परीक्षार्थियों पर एक शिक्षक की ड्यूटी


परीक्षा संचालन के लिए मानवीय संसाधनों की भी विस्तृत योजना बनाई गई है। प्रति 15 छात्रों पर एक शिक्षक की ड्यूटी निर्धारित की गई है ताकि कक्षों में निगरानी प्रभावी रहे और परीक्षार्थियों को अनुशासित वातावरण मिल सके। इसके अलावा केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, कक्ष निरीक्षक और उडऩदस्तों की भी नियुक्ति की जा रही है। उडऩदस्ते परीक्षा के दौरान अचानक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जांच करेंगे।शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा केंद्रों में बैठक व्यवस्थाए प्रश्नपत्रों की सुरक्षित आपूर्ति, उत्तरपुस्तिकाओं के संग्रहण और परिवहन को लेकर भी दिशा.निर्देश जारी किए गए हैं। सभी केंद्रों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।


परीक्षार्थियों से अपील


परीक्षार्थियों के लिए भी आवश्यक अपील की गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचें, प्रवेश पत्र और पहचान पत्र साथ रखें तथा किसी भी तरह के अनुचित साधनों से दूर रहें। अभिभावकों से भी सहयोग की अपेक्षा की गई है, ताकि छात्र मानसिक रूप से शांत रहकर परीक्षा दे सकें।बहरहाल जैसे.जैसे परीक्षा की तारीख नजदीक आ रही है, जिले में शैक्षणिक माहौल और अधिक गंभीर होता जा रहा है। छात्र जहां अंतिम दौर की तैयारी में जुटे हैं, वहीं प्रशासन का दावा है कि सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएंगी ताकि बोर्ड परीक्षाएं निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकें।
वर्जन
विभागीय स्तर पर परीक्षा की तैयारियां की जा रही है। कलेक्टर प्रतिनिधियों और परीक्षा स्टाफ का प्रशिक्षण होना है। जिसकी तारीख अभी आई नहीं है। जैसे ही तारीख निश्चित होगी प्रशिक्षण सत्र शुरू हो जाएगा। अभी गोपनीय सामग्री भी नहीं पहुंची है।परीक्षा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है।

प्र्रतुल इंदुरख्या,प्रभारी जिला शिक्षाधिकारी नरसिंहपुर

परीक्षा केंद्र संख्या हाईस्कूल----88
परीक्षा केंद्र संख्या हायर सेकेंडरी-73
स्वाध्यायी परीक्षाथी संख्या-250 हाई स्कूल
स्वाध्यायी परीक्षाथी संख्या-372 हायर सेंकेंडरी स्कूल
परीक्षार्थी छात्र संख्या- 14344 हाईस्कूल
परीक्षार्थी छात्र संख्या- 11705 हायर सेकेंडरी स्कूल
कुल परीक्षाथी छात्र संख्या-14594 हाईस्कूल
कुल परीक्षाथी छात्र संख्या-14594 हायर सेकेंडरी स्कूल

अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र-शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय नरसिंहपुर
संवेदन शील परीक्षा केंद्र -शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल पलोहा बड़ा
संवेदन शील परीक्षा केंद्र -शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल सुआतला

महत्वपूर्ण तिथियां
कक्षा 12वीं-10 फ रवरी 2026 से प्रारंभ।
कक्षा 10वीं- 13 फ रवरी 2026 से प्रारंभ।

प्रैक्टिकल परीक्षा 10 फ रवरी से 10 मार्च 2026 के बीच।

Updated on:

24 Jan 2026 03:57 pm

Published on:

24 Jan 2026 03:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / 161 केंद्रों पर परीक्षा में शामिल होगें 26,671 छात्र

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

