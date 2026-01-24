नरसिंहपुर जिले में नल-जल योजनाओं में खामियां ज्यादा, तीन हजार शिकायतों में कई लंबित



ज्यादतर यह समस्याएं

शिकायतों में पाइप लाइन लीकेज, पुरानी और खराब पाइप लाइनों को बदलने, मोटर पंप खराब होने, विद्युत अभाव, डीपी खराब होने और निविदाकारों द्वारा अधूरे या गुणवत्ताहीन कार्य किए जाने से जुड़ी शिकायतें अधिक रहीं। यह स्थिति केवल क्रियान्वयन ही नहीं, बल्कि निगरानी व्यवस्था की कमजोरी को भी उजागर करती है।

हालांकि विभागीय आंकड़ों में अधिकांश शिकायतों के निराकरण का दावा किया गया है, लेकिन लगातार शिकायतों का दर्ज होना यह संकेत देता है कि समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। मरम्मत अथवा सुधार कार्य बार-बार दोहराए जा रहे हैं।

जिले में नल-जल योजना से जुड़े आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि केवल शिकायतों का निराकरण दिखाना पर्याप्त नहीं है। बार-बार उभरती वही समस्याएं यह सवाल खड़ा करती हैं कि क्या कार्य गुणवत्ता के मानकों पर खरे उतर रहे हैं, या केवल तात्कालिक सुधार कर फाइलें बंद की जा रही हैं।

एक साल में शिकायतों में सवाल उठाने वाली श्रेणियां

पानी न मिलने की शिकायतें - 1055

पाइप लाइन की खराबी, आपूर्ति बाधित होने की शिकायतें -1179

अधूरे-गुणवत्ताहीन कार्य की शिकायतें -154

मोटर पंप खराब, विद्युत अभाव, डीपी खराब होने से योजना बंद - 83

सडक़ रेस्टोरेशन से जुड़ी शिकायतें -56