23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

ये है लड़कीबाजी का फाइनल परिणाम, ध्यान से देख लीजिए

mp news: मनचलों ने लड़कियों पर भद्दे कमेंट्स करते हुए बनाया था वीडियो, दो दिन बाद अब अपनी हरकत पर मांग रहे कान पकड़कर माफी।

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Shailendra Sharma

Jan 23, 2026

NARSINGHPUR

abusive reel youths arrested police action

mp news: मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर में दो युवकों द्वारा बनाई गई रील वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। वायरल रील में बाइक पर सवार युवक शहर के बस स्टैंड पर लड़कियों को लेकर भद्दे कमेंट्स और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नजर आ रहे थे। इस वीडियो के वायरल होते ही स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई और सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले मनचले युवकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठी। जिसके बाद तुरंत पुलिस एक्शन में आई और अभद्र रील बनाने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार किया और अच्छा सबक सिखाया।

देखें वीडियो-

वायरल रील में अभद्र भाषा, भद्दे कमेंट्स

जो रील वायरल हुई उसमें दोनों युवक बाइक पर शहर के बस स्टैंड में नजर आ रहे हैं और लड़कियों व महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए लड़कियों पर भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं। रील की भाषा इतनी अभद्र है कि हमारी ओर से वीडियो की आवाज म्यूट की गई है। लेकिन इस रील के वायरल होने के बाद मनचलों की मानो शामत आ गई। पुलिस ने दोनों को पकड़ा और फिर उनकी हेयर स्टाइल को नया लुक देकर चोटियां कर वीडियो बनाया गया। जिसमें दोनों मनचले कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए और दीदियों हमें माफ कर दो हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे कहते रहे।

ये हैं रील बनाने वाले दोनों मनचले

स्टेशन गंज थाना प्रभारी सौरभ पटेल ने बताया कि वीडियो दो दिन पुराना है, जो शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस के संज्ञान में आया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा के निर्देशन में पुलिस टीम ने वीडियो में दिख रहे युवकों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चौराखेड़ा निवासी राजेंद्र पिता केहर सिंह लोधी (20 वर्ष) और ग्राम डांगीढाना निवासी अंकित पिता मोहनलाल सेन (23 वर्ष) को पकड़ा। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के प्रति अभद्रता करने और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

ये भी पढ़ें

पति के सामने दोस्त के साथ ‘बिल्लो रानी’ बनी थी पत्नी, आ धमकी पुलिस
मंदसौर
mandsaur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Jan 2026 05:50 pm

Published on:

23 Jan 2026 05:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / ये है लड़कीबाजी का फाइनल परिणाम, ध्यान से देख लीजिए

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नगरीय क्षेत्रो में समय पर पूरे कराएं निर्माण कार्य, नियमित हो सफाई, निकाय अधिकारियों को कलेक्टर के निर्देश

कलेक्टर रजनी सिंह ने बैठक कर निकायो के कार्यो की समीक्षा की। निर्देश दिए कि नगरीय क्षेत्रों के वार्डों व शहरों में साफ- सफाई नियमित रूप से हो,
नरसिंहपुर

कोदसा आत्महत्या मामले में पति, सास-ससुर गिरफ्तार, पुलिस ने कहा दहेज प्रताडऩा में ही महिला ने बेटी समेत दी थी जान

करेली थाना क्षेत्र के ग्राम कोदसा निवासी मुस्कान व उसकी तीन वर्षीय बेटी यशस्वी पटेल की मौत के मामले में पुलिस ने महिला के पति व सास-ससुर को गिरफ्तार किया है।
नरसिंहपुर

ओवरलोड तीन हाइवा जब्त, अवैध परिवहन करते मिली सिर्फ एक ट्रैक्टर-ट्रॉली

अवैध खनन-परिवहन रोकने गुरुवार को संयुक्त टीम की सडक़ पर सक्रियता दिखी, हालांकि टीम की नर्मदा समेत जिन नदियों में अवैध खनन हो रहा है उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच सकी।
नरसिंहपुर

खुले पड़े नाले-नालियां बढ़ा रहे जानलेवा हादसों का खतरा, शहरी सडक़ों से लेकर हाइवे तक वर्षो से एक सी स्थिति

जिले में शहरी-ग्रामीण सडक़ों से लेकर हाइवे तक खुले पड़े नाले-नालियां नोएडा जैसी घटना का अंदेशा बढ़ा रहे हैं। इन नाले-नालियों की वजह से पहले भी जिले में कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं,
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर जिले में 23 केंद्रों पर खुले में हजारों क्विंटल धान, गोदाम भरने की कगार पर

समर्थन मूल्य पर धान के गोदाम स्तरीय केंद्र बनाने में प्रशासन द्वारा बरती गई खामियों से अब प्रशासन की ही फजीहत बढ़ रही है।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.