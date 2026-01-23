ये है लड़कीबाजी का फाइनल परिणाम, ध्यान से देख लीजिए

abusive reel youths arrested police action
mp news: मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर में दो युवकों द्वारा बनाई गई रील वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। वायरल रील में बाइक पर सवार युवक शहर के बस स्टैंड पर लड़कियों को लेकर भद्दे कमेंट्स और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नजर आ रहे थे। इस वीडियो के वायरल होते ही स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई और सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले मनचले युवकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठी। जिसके बाद तुरंत पुलिस एक्शन में आई और अभद्र रील बनाने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार किया और अच्छा सबक सिखाया।
देखें वीडियो-
जो रील वायरल हुई उसमें दोनों युवक बाइक पर शहर के बस स्टैंड में नजर आ रहे हैं और लड़कियों व महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए लड़कियों पर भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं। रील की भाषा इतनी अभद्र है कि हमारी ओर से वीडियो की आवाज म्यूट की गई है। लेकिन इस रील के वायरल होने के बाद मनचलों की मानो शामत आ गई। पुलिस ने दोनों को पकड़ा और फिर उनकी हेयर स्टाइल को नया लुक देकर चोटियां कर वीडियो बनाया गया। जिसमें दोनों मनचले कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए और दीदियों हमें माफ कर दो हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे कहते रहे।
स्टेशन गंज थाना प्रभारी सौरभ पटेल ने बताया कि वीडियो दो दिन पुराना है, जो शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस के संज्ञान में आया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा के निर्देशन में पुलिस टीम ने वीडियो में दिख रहे युवकों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चौराखेड़ा निवासी राजेंद्र पिता केहर सिंह लोधी (20 वर्ष) और ग्राम डांगीढाना निवासी अंकित पिता मोहनलाल सेन (23 वर्ष) को पकड़ा। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के प्रति अभद्रता करने और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
