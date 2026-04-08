8 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

मजबूरी, सख्ती और समाधान के बीच नरवाई की आग में जूझता किसान

नरसिंहपुर. जिले में इन दिनों खेतों में उठती नरवाई की आग सिर्फ फ सल अवशेषों को नहीं जला रही, बल्कि किसानों की मजबूरी, प्रशासन की सख्ती और पर्यावरणीय चिंता के बीच टकराव को भी उजागर कर रही है। हाल ही में नरवाई जलाने को लेकर बीते सोमवार को कलेक्टर के नोटिस जारी करने के निर्देशों [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Amit Sharma

Apr 08, 2026

stubble fires,

stubble fires,

नरसिंहपुर. जिले में इन दिनों खेतों में उठती नरवाई की आग सिर्फ फ सल अवशेषों को नहीं जला रही, बल्कि किसानों की मजबूरी, प्रशासन की सख्ती और पर्यावरणीय चिंता के बीच टकराव को भी उजागर कर रही है। हाल ही में नरवाई जलाने को लेकर बीते सोमवार को कलेक्टर के नोटिस जारी करने के निर्देशों के चलते एक फिर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंचती नजर आ रही है।
किसानों का कहना है कि फ सल कटाई के बाद खेत में बची नरवाई को हटाना आसान नहीं होता। यदि इसे मशीनों या मजदूरी के जरिए साफ किया जाए तो खर्च कई गुना बढ़ जाता है। छोटे और मध्यम किसान पहले ही बढ़ती लागत, महंगे बीज, खाद और डीजल की मार झेल रहे हैं। ऐसे में अतिरिक्त खर्च उठाना उनके लिए संभव नहीं होता। यही वजह है कि वे मजबूरी में नरवाई जलाने का विकल्प चुनते हैं।हालांकि किसान यह भी मानते हैं कि नरवाई जलाने से मिट्टी के जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, लेकिन विकल्प महंगे होने के कारण वे खुद को असहाय महसूस करते हैं। उनका कहना है कि यदि प्रशासन कार्रवाई करता है, तो वैकल्पिक समाधान भी उपलब्ध कराने चाहिए। उल्लेखनीय है कि इस बार जिले में करीब 1 लाख से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की खेती की गई है।कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक फसल की कटाई का पूर्णता की ओर है। ऐसे में फ सल कटाई के बाद बड़े पैमाने पर नरवाई प्रबंधन की चुनौती सामने आती है। वहीं दूसरी ओर कृषि विभाग द्वारा भी फसल अवशेष प्रबंधन के लिए हेप्पी सीडर,मल्चर मशीन सहित अन्य प्रकार के प्रदर्शन किए जाते हैं।


पिछले साल 372 घटनाएं तो इस साल 298 घटनाएं आ चुकी है सामने


जिले में गेहंू की कटाई के बाद पराली के जलाने की घटनाएं अधिक सामने आती है। खासतौर पर जिन खेतों में गेहूं की कटाई हार्वेस्टर से होती है वहां पर फसल अवशेष का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बनता है। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में जहां पिछले साल पराली जलाने को लेकर 372 घटनाएं सामने आई थी। वहीं इस साल अब तक 298 घटनाएं सामने आ चुकी है। इधर उपसंचालक कृषि मोरिसनाथ कहते हैं कि किसानों को पराली न जलाने और फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर जागरूक किया जा रहा है। फिर भी इस तरह की घटनाएं सामने आने पर नोटिस जारी किए जाएंगें।


भाकिसं ने की है पराली प्रबंधन के लिए स्थाई हल की मांग


इधर दूसरी ओर भारतीय किसान संघ ने प्रशासन से पराली निष्पादन के लिए स्थाई हल निकाले जाने की मांग की है। इस संबंध में बीते सोमवार को भाकिसं के सदस्यों ने ज्ञापन भी सौंपा है। जिसमें उन्होने खासतौर पर उल्लेख किया है कि सरकार जब तक पराली निष्पादन के लिए कोई स्थायी हल न निकाल ले,तब तक इस संबंंध में किसी प्रकार की कार्रवाई न की जाए। बहरहाल स्थिति यह है कि एक तरफ प्रशासन सख्ती कर रहा है, तो दूसरी ओर किसान आर्थिक दबाव में हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सख्ती के साथ.साथ किसानों को व्यवहारिक, सस्ते और प्रभावी विकल्प भी उपलब्ध कराए जाएं, ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Apr 2026 12:38 pm

Published on:

08 Apr 2026 12:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / मजबूरी, सख्ती और समाधान के बीच नरवाई की आग में जूझता किसान

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिले में जल्द स्थापित होगा ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन

Automated testing station
नरसिंहपुर

स्कूलों में बच्चों की प्यास बुझाने संसाधनों की कमी, वॉटर स्टैंड बदहाल, व्यवस्थाएं बेहतर नहीं कर सके जिम्मेदार

अधिकांश स्कूलों में बच्चों की प्यास बुझाने न तो पर्याप्त संसाधन हैं और न ही कोई अच्छी व्यवस्था। ज्यादातर स्कूल हैंडपंप और निकाय-पंचायत की नलजल योजनाओं के भरोसे हैं। स्कूलों में जो वॉटर स्टैंड बने हैं वह बदहाल हो चुके हैं।
नरसिंहपुर

जिले में आपराधिक घटनाओं में अवैध हथियारों के उपयोग की बढ़ रही प्रवृत्ति 5 साल में 1200 से ज्यादा मामले

जिले में पांच साल तीन माह के अंतराल में आम्र्स एक्ट के करीब 1244 मामले दर्ज हो चुके हैं। अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई से बीते तीन सालों से दर्ज मामलों की संख्या में तो कमी आई है लेकिन
नरसिंहपुर

टायलेट से लेकर मोबाइल, कंप्यूटर और वाहनों तक की जानकारी होगी दर्ज

अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण
नरसिंहपुर

शहर में खुले ट्रांसफार्मर बन रहे जानलेवा खतरा, जिम्मेदार बेपरवाह

Open transformers in the city
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.