गर्मी के शुरूआती दौर में ही 62 सरोवरों में सूखा पानी रूपी अमृत, प्रस्तावित 18 सरोवरों का शुरू नहीं हो पा रहा कार्य

Amrit Sarovars' नरसिंहपुर. गर्मी के मौसम में भूजल स्तर में सुधार के साथ ही लोगों को उपयोग के लिए सहजता से पानी उपलब्ध कराने की जिस मंशा से अमृत सरोवर बने थे वह पूरी होती नहीं दिख रही है। जिले भर में योजना के फेज-1 के तहत बने 62 अमृत सरोवरों में गर्मी के शुरूआती दौर में ही पानी रूपी अमृत सूख गया है। कुछ सरोवर ही ऐसे हैं जिनके थोड़े-बहुत हिस्से में पानी के डबरे दिख रहे हैं। जिले में अमृत सरोवर योजना का हाल यह है कि करीब एक साल पहले फेज-2 के तहत जो 18 सरोवर के कार्य स्वीकृत हुए थे वह शुरू नहीं हो सके हैं।

जिले में गर्मी का मौसम आते ही जल संरक्षण-संवर्धन के लिए अभियानों के तौर पर शासन-प्रशासन, संगठनों की गतिविधियां तेज हो जाती हैं। लेकिन जिले में अमृत सरोवरों के साथ ही प्राचीन तालाबों, कुआं, बावडिय़ों और स्थानीय नदियों की कैसी दुर्दशा है यह किसी से छुपा नहीं है। लगातार अवैध खनन से नदियों का तटीय क्षेत्र बिगड़ चुका है, रेत, बजरा का अवैध दोहन होने से नदियों में मिट्टी निकल आई है, पानी सूख रहा है और नदियों की धार टूट रही है, वह कुंडो में तब्दील होकर सूख रही हैं। जबकि तालाबों का स्वरुप बिगड़ चु का है और वह भी पानी को तरस रहे हैं।

कार्यो की निगरानी नहीं, पंचायतें उदासीन