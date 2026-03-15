करेली के बसेड़ी में महिला की हत्या मामले में खुलासा-आपसी रंजिश में महिला की हत्या कर फेंक दिया था मेढ़ पर शव

पुलिस को घटना से जुड़े हर पहलू की जांच करते हुए सूचना मिली कि लगभग 15 दिवस पूर्व एक सामाजिक पंचायत में मृतका वंदना द्वारा रातीकरार निवासी मोहम्मद इरशाद से आपसी विवाद के चलते आपत्तिजनक बातें कही गई थीं इस बात से आरोपी आक्रोशित हो गया था और उसी समय से मृतका वंदना के प्रति रंजिश रखने लगा था। पुलिस द्वारा तत्काल घेराबंदी कर इरशाद को पकडकऱ पूछताछ की गई तो उसने घटना करना स्वीकार कर लिया। आरोपी ने बताया कि घर में अकेली पाकर उसने बांस के डंडे से वंदना की हत्या की और शव को घसीटकर खेत की मेढ़ पर फेंक दिया था। उसका मोबाइल फोन अपने साथ ले गया और पहचान छिपाने के उद्देश्य से रास्ते में चल रहे एक छोटा हाथी वाहन में फेंक दिया। इसके बाद बाइक से घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा एवं एक कंबल को नरसिंहपुर स्थित खैरी नाका रेलवे अंडर ब्रिज के पास ले गया और वहां फेंक दिया, ताकि पुलिस से बच सके। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद इरशाद पिता मोहम्मद नसरूद्दीन 33 वर्ष निवासी ग्राम रातीकरार के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

कार्रवाई में इनकी रही भूमिका

अंधी हत्या के प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी में एसडीओपी मनोज गुप्ता, थाना प्रभारी करेली निरीक्षक रत्नाकर हिंगवे, एसआइ संग्राम सिह, विजय धुर्वे, रामरतन सोनी, एएसआइ संतलाल मरकाम, नरेश आरसे, प्रधान आरक्षक कुलदीप सोमकुंवर, वरिष्ठ आरक्षक राजेश बागरी, आरक्षक सचिन पटेल, अमित यादव, विपिन पटेल, चेतन तंतुवाय, सैनिक रियाज खान, आरक्षक कुमुद पाठक की सराहनीय भूमिका रही।