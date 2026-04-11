भटिया टोला,बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर, सीवर लाइन का कार्य अधूरा, कच्ची सडक़ें, नालियां बढ़ा रहीं तकलीफ

struggle for basic necessities नरसिंहपुर. शहर के रानी लक्ष्मीबाई वार्ड का भटिया टोला में वर्षो बाद भी मूलभूत सुविधाओं की कमी दूर नहीं हो पा रही है। टोला और उसके वाशिंदे आज भी विकास की मुख्यधारा से कटे हुए नजर आ रहे हैं। यहां वर्षों पहले विस्थापित होकर बसे परिवार अब तक मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पक्की सडक़, नाली और स्वच्छ पेयजल जैसी जरूरी सुविधाएं न मिलने से यहां के लोगों की जिंदगी मुश्किलों में घिरी हुई है। वहीं सीवर लाइन का कार्य अधूरा पड़ा है।

भटिया टोला की स्थिति बरसात में और बदतर हो जाती है, जब कच्चे रास्ते दलदल में तब्दील हो जाते हैं और घरों से निकलना तक चुनौती बन जाता है। नालियों के अभाव में गंदा पानी घरों के आसपास जमा रहता है, जिससे मच्छरजनित बीमारियों का खतरा बना रहता है। वहीं पेयजल की कमी के चलते लोगों को दूर-दराज से पानी लाना पड़ता है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों और नगर पालिका से शिकायत की, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। कचरा उठाने के लिए भी वाहन नियमित नहीं आता है। पंचमुखी हनुमान मंदिर वाली रोड तो बन रही है जिससे यहां आने में सहूलियत होगी लेकिन टोला के अंदर जो सडक़ें कच्ची हैं उनका निर्माण कब होगा यह कोई नहीं बता रहा है। शहर के बीच बसे इस क्षेत्र की यह तस्वीर विकास के दावों पर सवाल खड़े कर रही है।