नरसिंहपुर में शिक्षकों ने निकाली वाहन रैली, दो सूत्रीय मांगों पर प्रदर्शन, मुशरान पार्क से कलेक्ट्रेट तक निकली रैली

रैली की शुरुआत शहर स्थित मुशरान पार्क से हुई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंची। रैली में शामिल शिक्षकों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को प्रमुखता से रखा। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में शिक्षक पात्रता परीक्षा को निरस्त करने और नियुक्ति दिनांक से ही वरिष्ठता का लाभ देने की मांग शामिल रही।कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया और अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा। इसके पश्चात एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं स्कूल शिक्षा मंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षकों की लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की गई।प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि लंबे समय से शिक्षक अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो सका है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।इस अवसर पर मनीष कटारे, राकेश दुबे, हरिओम शर्मा, इकबाल कुरैशी, विवेक मिश्रा, भागीरथ विश्वकर्मा, आशीष नामदेव, प्रदीप मेहरा, शालिनी जाट, सुमित्रा ठाकुर और दीपिका नामदेव सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे।