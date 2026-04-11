शहर की सफाई के दावों पर दाग,खुले में सड़ रह मवेशियों के शव

नरसिंहपुर.शहर में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के दावों के बीच नगर पालिका का ट्रेंचिंग ग्राउंड बदहाली की तस्वीर पेश कर रहा है। कचरा निस्तारण के लिए बनाए गए इस स्थल की स्थिति ऐसी हो गई है कि यह अब मवेशियों के लिए मौत का अड्डा बनता जा रहा है। यहां खुले में पड़े मृत पशुओं के शव न केवल प्रशासनिक लापरवाही उजागर कर रहे हैं, बल्कि गंभीर स्वास्थ्य संकट को भी जन्म दे रहे हैं।