सीवर चेंबर बने मुसीबत: सडक़ की सतह से ऊंचे ढांचे से आवागमन बाधित



नागरिकों का कहना है कि निर्माण कार्य के बाद रेस्टोरेशन यानी सडक़ की मरम्मत का कार्य भी मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा। कहीं सडक़ें उखड़ी पड़ी हैं तो कहीं अधूरा काम छोड़ दिया गया है। इससे न केवल यातायात प्रभावित हो रहा है, बल्कि धूल और गंदगी से लोगों का जीवन भी दूभर हो गया है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर पालिका द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि सीवर चेंबर सडक़ की सतह के बराबर बनाए जाएंए ताकि आवागमन में किसी प्रकार की बाधा न हो। इसके बावजूद ठेका कंपनी मनमाने तरीके से काम कर रही है और जिम्मेदार विभाग इस पर प्रभावी निगरानी नहीं कर पा रहा है।

शहरवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराई जाए और मानकों का उल्लंघन करने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही सभी चेंबर को तत्काल सडक़ की सतह के अनुरूप ठीक कराने और रेस्टोरेशन कार्य को प्राथमिकता से पूरा कराने की जरूरत जताई है ताकि आमजन को राहत मिल सके।