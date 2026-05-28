28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

जिले के 6 ब्लाकों में 24 हजार से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास अधूरे, योजना की रफ्तार पर बारिश से पहले दबाव बढ़ा

जिले में बारिश का मौसम जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, अधूरे पड़े प्रधानमंत्री आवासों का कार्य पूरा कराने प्रशासन के मैदानी अमले में सक्रियता बढऩे लगी है। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास निर्माण कार्य तो चल रहा है लेकिन 6 विकासखंडों में अब भी 24 हजार से अधिक आवास अधूरे हैं।

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

May 28, 2026

जिले में बारिश का मौसम जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, अधूरे पड़े प्रधानमंत्री आवासों का कार्य पूरा कराने प्रशासन के मैदानी अमले में सक्रियता बढऩे लगी है। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास निर्माण कार्य तो चल रहा है लेकिन 6 विकासखंडों में अब भी 24 हजार से अधिक आवास अधूरे हैं।

जिले में बने एक आवास का निरीक्षण करते हुए अधिकारी।

Pradhan Mantri Awas Yojana नरसिंहपुर. जिले में बारिश का मौसम जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, अधूरे पड़े प्रधानमंत्री आवासों का कार्य पूरा कराने प्रशासन के मैदानी अमले में सक्रियता बढऩे लगी है। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास निर्माण कार्य तो चल रहा है लेकिन 6 विकासखंडों में अब भी 24 हजार से अधिक आवास अधूरे हैं। बारिश का मौसम नजदीक आने से निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करना प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है।
जिले में 6 विकासखंडों के तहत अब तक कुल 1,27,254 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1,02,777 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 24,477 आवासों का निर्माण कार्य जारी है। इस तरह जिले में 80.7 प्रतिशत आवास निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
कई विकासखंडों में कार्य की स्थिति कमजोर
विकासखंडवार स्थिति में चांवरपाठा ब्लॉक में सबसे अधिक 27,129 आवास स्वीकृत हैं, जिनमें 21,943 आवास पूर्ण और 5,186 निर्माणाधीन हैं। गोटेगांव ब्लॉक में 22,053 स्वीकृत आवासों में से 19,772 पूर्ण और 2,281 निर्माणाधीन हैं। नरसिंहपुर ब्लॉक में 20,973 आवास स्वीकृत हैं, जिनमें 17,656 पूर्ण और 3,317 निर्माणाधीन हैं। करेली ब्लॉक में 20,782 आवास स्वीकृत हैं, जिनमें 15,202 पूर्ण और 5,580 निर्माणाधीन स्थिति में हैं। साईखेड़ा ब्लॉक में 18,455 आवास स्वीकृत हैं, जिनमें 13,799 पूर्ण और 4,656 निर्माणाधीन हैं। वहीं बाबई चीचली ब्लॉक में 17,862 आवास स्वीकृत हैं, जिनमें 14,405 आवास पूर्ण हो चुके हैं और 3,457 आवासों का निर्माण कार्य जारी है।
फैक्ट फाइल
कुल स्वीकृत आवास- 1,27,254
कुल पूर्ण आवास- 1,02,777
कुल निर्माणाधीन आवास-24,477
कुल पूर्णता दर- 80.7 प्रतिशत

कार्य पिछडऩे की यह हैं मुख्य वजह
समय पर किस्त न मिल पाना
हितग्राहियों की कार्य में ढील
निर्माण सामग्री के दामों में वृद्धि
मैदानी स्तर पर निगरानी में कमी
वर्जन
आवास योजना का कार्य जल्दी से जल्दी कराने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सतत प्रयास चल रहा है। कार्य में देरी की वजह अलग-अलग होती हैं। बारिश के पूर्व ज्यादा से ज्यादा आवास का कार्य पूरा करा लिया जाएगा।
विपिन लाड, योजना प्रभारी जिला पंचायत नरसिंहपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 May 2026 12:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / जिले के 6 ब्लाकों में 24 हजार से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास अधूरे, योजना की रफ्तार पर बारिश से पहले दबाव बढ़ा

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मंडी के शेड बने अस्थायी गोदाम, खुले आसमान के नीचे अन्नदाता और अनाज किसानों को सहना पड़ रही गर्मी

कृषि उपज मंडी में इन दिनों अव्यवस्थाएं किसानों पर भारी पड़ रही हैं। बम्पर आवक के बीच मंडी परिसर के शेड व्यापारियों के खरीदे हुए अनाज से भरे पड़े हैं, जबकि किसान कड़ी धूप में खुले आसमान के नीचे अपनी उपज रखकर बोली लगने का इंतजार करने को मजबूर हैं।
नरसिंहपुर

एंबुलेंस सेवाओं के मामले में गड़बड़ी के बढ़े मामले तो जिला प्रबंधक को हटाया

मरीजों की सुविधा के लिए शासन द्वारा शुरू की गई 108 एंबुलेंस सेवा जिले में लंबे समय से मनमानी की भेंट चढ़ चुकी है। जिससे न केवल मरीजों को परेशानी हो रही है बल्कि शासन की मंशा पर पानी फिरने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की छबि को भी बट्टा लग रहा हैं। एंबुलेंस सेवा की लगातार बढ़़ती शिकायतों और मिल रहीं गड़बड़ी को लेकर सेवा संचालक कंपनी ने जिला प्रबंधक विजय रघुवंशी को हटा दिया है।
नरसिंहपुर

बढ़ती मांग से दम तोड़ रहे ट्रांसफार्मर, 4 जिलों से आपूर्ति, ग्रामीण में 360 तो शहरी क्षेत्रों में 110 मेगावाट तक खपत

जिले में गर्मी और फसलों की सिंचाई का सीजन होने से बिजली की खपत बेतहाशा बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्र में 360 तो शहरी क्षेत्रों में 110 मेगावाट तक बढ़ी खपत ने कंपनी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालत यह है कि बढ़ते विद्युत भार और अन्य खामियों से करीब ढाई माह में ही 535 से अधिक ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं।
नरसिंहपुर

हाइवे पर दो सडक़ हादसे में दो लोगों की मौत, एक बालक समेत तीन घायल

नरसिंहपुर-सागर हाइवे क्रमांक 44 पर बरमान चौकी क्षेत्र में शनिवार को दो सडक़ हादसे हुए। जिसमें दो लोगों की मौत हो गई वहीं एक बालक समेत तीन लोग घायल हो गए। शनिवार की सुबह करीब 11 बजे नरसिंहपुर-सागर हाइवे क्र्रमांक 44 पर ढिगसरा तिराहा के पास भीषण हादसा हो गया।
नरसिंहपुर

एक्सीलेंस कॉलेज में 3,827 सीटें, 1,150 आवंटन, अब तक दाखिला सिर्फ 188 का, प्रवेश संख्या में वृद्धि का इंतजार

शहर के प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज स्वामी विवेकानंद कॉलेज में उच्च शिक्षा विभाग की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के प्रथम चरण में सीट आवंटन के बाद भी विद्यार्थियों की ओर से प्रवेश लेने में अपेक्षित उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.