मंडी के शेड बने अस्थायी गोदाम, खुले आसमान के नीचे अन्नदाता और अनाज किसानों को सहना पड़ रही गर्मी

mismanagement Mandi नरसिंहपुर. कृषि उपज मंडी में इन दिनों अव्यवस्थाएं किसानों पर भारी पड़ रही हैं। बम्पर आवक के बीच मंडी परिसर के शेड व्यापारियों के खरीदे हुए अनाज से भरे पड़े हैं, जबकि किसान कड़ी धूप में खुले आसमान के नीचे अपनी उपज रखकर बोली लगने का इंतजार करने को मजबूर हैं। मंडी प्रबंधन की ढिलाई के चलते किसानों के लिए बनाई गई सुविधाएं अब व्यापारियों के भंडारण स्थल में बदलती नजर आ रही हैं।

मंडी में खरीदी के बाद व्यापारियों द्वारा बड़ी मात्रा में अनाज शेडों में ही जमा रखा जा रहा है। नियमों के अनुसार खरीदा गया अनाज तय समय में गोदाम तक पहुंचाया जाना चाहिए, लेकिन परिवहन खर्च बचाने कई व्यापारी अनाज मंडी परिसर में ही रोक रहे हैं। मंडी प्रबंधन इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। बुधवार को मंडी परिसर में खुले आसमान के नीचे कई किसानों को उपज के ढेर लगाने पड़े, धूप में तपते हुए बोली का इंतजार करना पड़ा। मंडी में बुधवार को करीब 10 हजार क्विंटल की आवक बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि शेड क्रमांक 7 में अनाज की बोली लगती है जो पूरा भरने से किसानों को खुले मैदान में अनाज के ढेर लगाने की नौबत रही।

मंडी में सुबह से ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर पहुंचने वाले किसानों को शेड में अनाज रखने जगह नहीं मिलती। मजबूरी में उन्हें खुले में अनाज रखना पड़ रहा है। दोपहर में तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच किसान घंटों अपनी उपज की रखवाली करते नजर आते हैं। कई किसान सिर पर गमछा और तिरपाल डालकर धूप से बचने की कोशिश करते दिखे। किसानों का कहना है कि खुले में रखे अनाज के खराब होने और वजन प्रभावित होने का खतरा भी बना रहता है, लेकिन उपज बेचने की मजबूरी में उन्हें यह सब सहना पड़ रहा है। क्योंकि अधिकांश शेड व्यापारियों के अनाज से भरे रहते हैं।