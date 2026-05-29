सीवर लाइन की खुदाई से जलसंकट, पाइपलाइनें टूटीं, नलों ने तोड़ा दम, शहर के भटिया टोला से तिंदनी रोड तक भटकाव



लाइन टूटने का नहीं थम रहा सिलसिला

शहर में सीवर लाइन निर्माण के दौरान पाइपलाइन टूटने का सिलसिला लगातार जारी है। कई स्थानों पर सडक़ें खोदकर लाइन बिछाई गई लेकिन बाद में सुधार कार्य के नाम पर खानापूर्ति कर दी गई। जिससे कहीं गहरे गड्ढे हैं तो कहीं कीचड़ और बहता पानी। इससे आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। संकरी गलियों में दोपहिया वाहन फिसल रहे हैं और रात के समय हादसे का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि विकास कार्यों की कीमत अब लोगों को पानी, सडक़ और सुरक्षा खोकर चुकानी पड़ रही है। यदि जल्द व्यवस्था नहीं सुधरी तो बारिश में मुसीबत बढऩा तय है।

फैक्ट फाइल

सीवर खुदाई में कई जगह टूटी पाइपलाइनें

भटिया टोला में दिनभर बंद रही जलापूर्ति

कई घरों में घुसा पानी और कीचड़

तिंदनी रोड, धनारे कॉलोनी और क्वार्टर क्षेत्र प्रभावित

कई स्थानों पर अधूरी खुदाई से आवागमन बाधित

प्रभावित क्षेत्र में टैंकर व्यवस्था पर उठे सवाल

वर्जन

सुबह से नल बंद हैं। पीने का पानी तक नहीं बचा। छोटे बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान हैं। पानी का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है।

प्रमिला सिंह, गृहणी भटिया टोला

मशीन से पाइप फोड़ दिए गए हैं, कई जगह घर के अंदर तक पानी घुस गया। कोई देखने तक नहीं आया। कार्य में लगातार मनमानी हो रही है।

सत्यम पटवा, लक्ष्मीबाई वार्ड

सडक़ें खोदकर छोड़ दी गई हैं। रोज हादसे का डर रहता है। बाइक निकालना मुश्किल हो गया है। गर्मी में पानी की समस्या हो रही है।

राहुल मेहरा, भटिया टोला

दूसरे इलाकों में टैंकर भेज दिए, लेकिन यहां लोग पूरे दिन पानी के लिए तरसते रहे। ऐसी गर्मी में पानी लेने के लिए कहां भटकें, बहुत परेशानी है।

डब्बू चौधरी, लक्ष्मीबाई वार्ड

पूरे टोला में लाइन की खुदाई से आने-जाने में दिक्कत हो रही है, पाइप लाइन टूटने से अब पता नहीं कब आपूर्ति बहाल होगी, परेशानी बढ़ गई है।

रामसिंह, भटिया टोला

शहर में तीन अलग-अलग जगह लाइन टूटने से पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई थी। अटल पार्क और तिंदनी रोड क्षेत्र में तो लाइन जल्दी जुड़ गई थी, टैंकर भी भेजे थे। टोला में सीवर के कार्य से लाइन क्षत्रिगस्त हुई थी, सुधार कार्य कराया जा रहा है।

इंजी. पुरुषोत्तम बाडबुद्धे, जलशाखा प्रभारी नगरपालिका नरसिंहपुर