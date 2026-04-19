बिना विशेषज्ञों और सपोर्टिंग स्टाफ के कैसे शुरू होगा क्रिटिकल केयर यूनिट

अस्पताल में स्वीकृत और कार्यरत अमले के आंकड़े कह रहे हैं कि जिला अस्पताल में प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के करीब 59 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से केवल 34 पदों पर ही कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 25 पद रिक्त हैं। दंत रोग विशेषज्ञ के 2, स्किन रोग विशेषज्ञ का 1, नाक-कान-गला विशेषज्ञ के 2 पदों पर एक भी डॉक्टर पदस्थ नहीं है। मेडिकल स्पेशलिस्ट के 4 में से 3 पद रिक्त हैं, जबकि क्षय रोग विशेषज्ञ और रेडियोलॉजिस्ट के पद भी खाली हैं। मेडिकल ऑफि सर के स्तर पर भी करीब 19 स्वीकृत पदों में से केवल 11 पर ही डॉक्टर कार्यरत हैं, जबकि 8 पद खाली हैं। इसी प्रकार तृतीय श्रेणी के कुल 53 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 21 पदों पर वर्तमान में कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 32 पद रिक्त पड़े हुए हैं। वहीं चतुर्थ श्रेणी के कुल 83 स्वीकृत पदों में से 59 पद रिक्त हैं। वर्तमान में केवल 24 पद ही कार्यरत हैं। कई अन्य श्रेणियों में तो एक भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

वर्जन

क्रिटिकल केयर यूनिट में लाइट फिटिंग का काम चल रहा है। जल्द ही बिल्डिंग हेंडओवर हो जाएगी। इसके बाद प्राथमिक स्तर पर यहां फिलहाल पैथालाजी और कैजुअल्टी यूनिट को शिफ्ट करेंगें। यहां का स्टाफ भी नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा। वैसे शासन ने करीब 49 मल्टीटास्क वर्कर्स का स्टाफ दिया है,लेकिन स्पेशलिस्ट नहीं है जो डॉक्टर हमारे यहां उपलब्ध है वही काम करेंगें।

डॉ. राजकुमार चौधरी, सिविल सर्जन जिला अस्पताल नरसिंहपुर