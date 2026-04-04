Book Fair में ‘राहत’ नहीं ‘निराशा’: किताबें गायब, कम भीड़ से फेल हुआ सरकारी प्लान

नगर के नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लगे पुस्तक मेले में महज 6 पुस्तक विक्रेताओं ने ही स्टाल लगाईं। जिन पर खरीद करने आए पालक एक कमरे से दूसरे कमरे तक इस मंशा से घूमते रहे कि शायद छूट का लाभ राहत दे सके, लेकिन पुस्तकों पर 10 से 15 प्रतिशत तथा कॉपियों पर 30 से 50 प्रतिशत तक की ही छूट मिल सकी। मेले में दोपहर तक सिर्फ 92 बच्चों के पंजीयन हुए जबकि विभाग शाम तक पंजीयन की संख्या 650 के पार पहुंचने का दावा कर रहा है।