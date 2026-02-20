अनाज के उठाव में देरी, आवक बढऩे पर भरे शेड बढ़ाते हैं किसानों की मुश्किल

farmers are also facing problems नरसिंहपुर. जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी के क्षेत्र में विस्तार में जहां देरी हो रही है वहीं शेडों से अनाज के उठाव में भी सुस्ती होने के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। मंडी में हर दिन हजारों क्विंटल अनाज की आवक होती है। लेकिन यहां हर समय अधिकांश शेड भरे रहते हैं, परिसर में भी अनाज के बोरे रखे रहते हैं। जिससे उपज लेकर आने वाले किसानों को उपज रखने के लिए सुरक्षित स्थान तलाशना मुश्किल हो जाता है, उन्हें मजबूरी में या तो खुले परिसर में अनाज रखना पड़ता है, या फिर घंटों वाहनों में ही अनाज लेकर रूकना पड़ता है।

नरसिंहपुर मंडी से आसपास क्षेत्र के करीब एक सैंकड़ा गांव जुड़े हैं। जहां से किसान अपनी उपज बेचने के लिए मंडी आते हैं। लेकिन मंडी में किसानों को अच्छी सुविधाएं देने में प्रबंधन लाचार साबित हो रहा है। कई बार यहां अनाज के उठाव में देरी से हालात बिगडऩे और किसानों द्वारा हंगामा किए जाने के मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन मंडी से अनाज का समय पर उठाव कराने में प्रबंधन की गंभीरता नजर नहीं आ रही है। जिससे अधिकांश शेड में खरीदी के कई-कई दिन तक अनाज रखा रहता है और जिन किसानों को सुविधा देने यहां शेड बने हैं वह किसान खुले परिसर में अनाज रखने के लिए मजबूर होते हैं।

सफाई में कोताही से फैला रहता है कचरा

मंडी परिसर में सफाई व्यवस्था भी बिगड़ी है। मुख्य गेट से लेकर गोदाम तक जगह-जगह कचरा फैला दिखता है। किसानों-हम्मालों, व्यापारियों के लिए जो पेयजल टंकी बनी है वहां हर समय कचरा जमा रहता है। टंकी की सफाई भी समय-समय पर नहीं कराई जाती, जिससे उसमें काई जम रही है। टंकी में लगे नलों की टोंटी खराब हो चुकी हैं, जिससे कई बार पानी बहता रहता है। इसी तरह शेडों के आसपास भी कचरा फैला रहता है।

मवेशियों से होता है किसानों को नुकसान

मंडी परिसर में चारों तरफ अनाज रखे जाने एवं अनाज का कचरा फैला होने से यहां मवेशियों की आवाजाही भी बनी रहती है। जो किसानों द्वारा लगाए गए अनाज के ढेर तक पहुंचते हैं और नुकसान पहुंचाते है। जिससे किसानों को अनाज की रखवाली करने भी हर समय सतर्क रहना पड़ता है।

वाहनों की आवाजाही से उड़ती रहती है धूल

मंडी में अनाज लेकर किसानों के वाहन तो पहुंचते ही है साथ ही यहां से अनाज का उठाव करने के लिए भी निरंतर वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। जिससे हर समय यहां धूल का गुबार उड़ता रहता है। खासकर गोदाम से लगी रोड के आसपास हर समय धूल उड़ती रहती है।

वर्जन

अभी शेडों में अधिक अनाज तो नहीं है और उठाव चलता रहता है। किसानों को कोई समस्या न हो इसके लिए कार्य भी कराए जाते हैं।

देवेंद्र ठाकुर, सचिव कृषि उपज मंडी नरसिंहपुर