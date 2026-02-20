20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

अनाज के उठाव में देरी, आवक बढऩे पर भरे शेड बढ़ाते हैं किसानों की मुश्किल

farmers are also facing problems नरसिंहपुर. जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी के क्षेत्र में विस्तार में जहां देरी हो रही है वहीं शेडों से अनाज के उठाव में भी सुस्ती होने के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। मंडी में हर दिन हजारों क्विंटल अनाज की आवक होती है। लेकिन यहां हर समय अधिकांश [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Feb 20, 2026

कृषि उपज मंडी के क्षेत्र में विस्तार में जहां देरी हो रही है वहीं शेडों से अनाज के उठाव में भी सुस्ती होने के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। मंडी में हर दिन हजारों क्विंटल अनाज की आवक होती है। लेकिन यहां हर समय अधिकांश शेड भरे रहते हैं,

मंडी के शेड में रखा अनाज।

farmers are also facing problems नरसिंहपुर. जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी के क्षेत्र में विस्तार में जहां देरी हो रही है वहीं शेडों से अनाज के उठाव में भी सुस्ती होने के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। मंडी में हर दिन हजारों क्विंटल अनाज की आवक होती है। लेकिन यहां हर समय अधिकांश शेड भरे रहते हैं, परिसर में भी अनाज के बोरे रखे रहते हैं। जिससे उपज लेकर आने वाले किसानों को उपज रखने के लिए सुरक्षित स्थान तलाशना मुश्किल हो जाता है, उन्हें मजबूरी में या तो खुले परिसर में अनाज रखना पड़ता है, या फिर घंटों वाहनों में ही अनाज लेकर रूकना पड़ता है।
नरसिंहपुर मंडी से आसपास क्षेत्र के करीब एक सैंकड़ा गांव जुड़े हैं। जहां से किसान अपनी उपज बेचने के लिए मंडी आते हैं। लेकिन मंडी में किसानों को अच्छी सुविधाएं देने में प्रबंधन लाचार साबित हो रहा है। कई बार यहां अनाज के उठाव में देरी से हालात बिगडऩे और किसानों द्वारा हंगामा किए जाने के मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन मंडी से अनाज का समय पर उठाव कराने में प्रबंधन की गंभीरता नजर नहीं आ रही है। जिससे अधिकांश शेड में खरीदी के कई-कई दिन तक अनाज रखा रहता है और जिन किसानों को सुविधा देने यहां शेड बने हैं वह किसान खुले परिसर में अनाज रखने के लिए मजबूर होते हैं।
सफाई में कोताही से फैला रहता है कचरा
मंडी परिसर में सफाई व्यवस्था भी बिगड़ी है। मुख्य गेट से लेकर गोदाम तक जगह-जगह कचरा फैला दिखता है। किसानों-हम्मालों, व्यापारियों के लिए जो पेयजल टंकी बनी है वहां हर समय कचरा जमा रहता है। टंकी की सफाई भी समय-समय पर नहीं कराई जाती, जिससे उसमें काई जम रही है। टंकी में लगे नलों की टोंटी खराब हो चुकी हैं, जिससे कई बार पानी बहता रहता है। इसी तरह शेडों के आसपास भी कचरा फैला रहता है।
मवेशियों से होता है किसानों को नुकसान
मंडी परिसर में चारों तरफ अनाज रखे जाने एवं अनाज का कचरा फैला होने से यहां मवेशियों की आवाजाही भी बनी रहती है। जो किसानों द्वारा लगाए गए अनाज के ढेर तक पहुंचते हैं और नुकसान पहुंचाते है। जिससे किसानों को अनाज की रखवाली करने भी हर समय सतर्क रहना पड़ता है।
वाहनों की आवाजाही से उड़ती रहती है धूल
मंडी में अनाज लेकर किसानों के वाहन तो पहुंचते ही है साथ ही यहां से अनाज का उठाव करने के लिए भी निरंतर वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। जिससे हर समय यहां धूल का गुबार उड़ता रहता है। खासकर गोदाम से लगी रोड के आसपास हर समय धूल उड़ती रहती है।
वर्जन
अभी शेडों में अधिक अनाज तो नहीं है और उठाव चलता रहता है। किसानों को कोई समस्या न हो इसके लिए कार्य भी कराए जाते हैं।
देवेंद्र ठाकुर, सचिव कृषि उपज मंडी नरसिंहपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Feb 2026 12:52 pm

Published on:

20 Feb 2026 12:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / अनाज के उठाव में देरी, आवक बढऩे पर भरे शेड बढ़ाते हैं किसानों की मुश्किल

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मनमाने ढंग से फ्लाइएश का परिवहन कर रहे दो वाहनों पर 19500 रुपए जुर्माना

परिवहन विभाग की टीम ने चीचली-गाडरवारा रोड एवं गाडरवारा-तेंदूखेड़ा रोड पर वाहनों की जांच करने कार्रवाई शुरू की। जिला परिवहन अधिकारी रवि बरेलिया ने बताया कि जांच के दौरान 2 वाहनों में कमी पाए जाने पर
नरसिंहपुर

कार्यो की धीमी गति पर ठेकेदारों को नोटिस, 15 दिन में नहीं दिखा सुधार तो जुर्माना

कलेक्टर रजनी सिंह ने सीएमओ एवं नगरीय निकायों में संचालित निर्माण कार्यों के ठेकेदारों के साथ संयुक्त बैठक की। जिन कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं पाई गई, उनके ठेकेदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
नरसिंहपुर

किसानों ने दिया धरना तो 8 दिन में 200 किसानों को भुगतान की बात पर सहमति

गन्ने का भुगतान न मिलने पर नाराज चल रहे किसानों ने गुरुवार की दोपहर भारतीय किसान यूनियन टिकेत के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट गेट पर धरना दिया। किसानों ने कहा कि बार-बार मांग, आवेदन के भी किसानों को उनका पैसा नहीं मिल रहा है।
नरसिंहपुर

पिकअप व बाइक में जा रही 22 पेटी अवैध शराब बरामद, 4 पर मामला दर्ज

सुआतला व ठेमी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 22 पेटी अवैध शराब बरामद की है। जिसमें भोपाल-जबलपुर हाइवे क्रमांक 45 पर सुआतला पुलिस ने ग्राम डोंगरगांव वन चौकी के पास जबलपुर तरफ से आ रही पिकअप क्रमांक एमपी 20 जेडएल 6893 को पकड़ा।
नरसिंहपुर

तकनीकी खामियों से पिछड़ रहा जिले में गिरदावरी का कार्य, अब तक 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर रकबे की गिरदावरी

जिले में रबी फसलों की गिरदावरी के कार्य में तकनीकी खामियां अमले की परेशानियां बढ़ा रहीं हैं। हालत यह है कि सारा एप के जरिए अमला एक दिन में बामुश्किल 6 से 10 किसानों की ही गिरदावरी का कार्य पूरा कर पा रहा है। कार्य पिछडऩे से किसानों की परेशानी यह है कि वह गेहूं की फसल का पंजीयन नहीं करा पा रहे हैं,
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.