पिकअप व बाइक में जा रही 22 पेटी अवैध शराब बरामद, 4 पर मामला दर्ज

सुआतला थाना प्रभारी प्रियंका केवट ने बताया कि जिले में एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। फरार पिकअप चालक की तलाश हो रही है। उसके मिलने पर ही पता चलेगा कि वह कहां से शराब लेकर आ रहा था और कहां जा रहा था। मामले में जो दो नाबालिग आरोपी बने हैं वह भी जबलपुर जिले के हैं। इसी तरह ठेमी पुलिस ने बुधवार की रात ग्राम लुहारी रोड पर घेराबंदी करते हुए ठेमी निवासी विक्की उर्फ विशेष रजक को बाइक पर 10 पेटी अवैध शराब ले जाते हुए पकड़ा। जिसकी कीमत करीब 53 हजार रुपए आंकी गई है। ठेमी थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में मिले तथ्यो के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।