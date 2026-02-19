तकनीकी खामियों से पिछड़ रहा जिले में गिरदावरी का कार्य, अब तक 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर रकबे की गिरदावरी

Technical flaws in the work of Girdawari नरसिंहपुर. जिले में रबी फसलों की गिरदावरी के कार्य में तकनीकी खामियां अमले की परेशानियां बढ़ा रहीं हैं। हालत यह है कि सारा एप के जरिए अमला एक दिन में बामुश्किल 6 से 10 किसानों की ही गिरदावरी का कार्य पूरा कर पा रहा है। कार्य पिछडऩे से किसानों की परेशानी यह है कि वह गेहूं की फसल का पंजीयन नहीं करा पा रहे हैं, जिन किसानों की गिरदावरी हो गई है उन्हें तो राहत है लेकिन अन्य किसान कार्य पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। जिले की 6 तहसीलों में बुधवार की दोपहर तक करीब 2 लाख 66 हजार से अधिक रकबे में ही गिरदावरी का कार्य हो सका है। जबकि रबी फसलों का कुल रकबा करीब 4 लाख 53 हजार 348.452 हेक्टेयर है। जिले की गाडरवारा और तेंदूखेड़ा तहसील में कार्य सबसे अधिक कम हो सका है।

जिले भर में राजस्व विभाग की टीमें फसलों की गिरदावरी का कार्य करने में जुटी हैं। जिससे 28 फरवरी तक कार्य को पूरा करना है। लेकिन कार्य की राह में तकनीकी खामियां अमले की हर दिन और हर घंटे परेशानी बढ़ा रही हैं। कार्य में लगे अमले के अनुसार सारा एप के जरिए गिरदावरी का कार्य सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही हो पाता है। लेकिन किसान के खेत में जाते हैं और लोकेशन डालते हैं तो संबंधित किसान की लोकेशन के बदले एप की लोकेशन 500 से 600 मीटर दूर की बताती है। वहीं एप पर फसल अपलोड करते ही यह मैसेज आ जाता है कि फसल गिरदावरी की तिथि इस सीजन की समाप्त हो चुकी है और एप कार्य करना बंद कर देता है। जिससे कार्य नहीं हो पाता है। जिन किसानों की फसलें आसानी से अपलोड हो जाती हैं, लोकेशन सही मिल जाती है तो उस किसान का कार्य जल्दी हो जाता है।

तहसीलवार यह है कि कार्य की स्थिति

तहसील रकबा हेक्टेयर में कार्य प्रतिशत

नरसिंहपुर 56 हजार 182.67 हेक्टेयर 65

करेली 35 हजार 343.97 55

गोटेगांव 55 हजार 836.106 66

गाडरवारा 65 हजार 731.896 50

तेंदूखेड़ा 23 हजार 645.170 53

सांईखेड़ा 29 हजार 523.584 64

वर्जन

जिले में गिरदावरी का कार्य अभी निरंतर चल रहा है, कार्य को 28 फरवरी तक पूरा किया जाना है। तहसीलवार प्रगति धीरे-धीरे बढ़ रही है।

गिरीश धुलेकर, अधीक्षक भू अभिलेख नरसिंहपुर