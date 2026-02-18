गन्ना खरीदने के बाद भुगतान के लिए किसानों का करोड़ो रुपए अटका, जानबूझकर भुगतान में देरी



भारतीय किसान यूनियन टिकेत के जिला अध्यक्ष विमलेश पटेल, देवेंद्र पाठक आदि ने बताया कि मिल को गन्ना खरीद के 14 दिन में भुगतान करने का नियम है। यदि इस दौरान भुगतान नहीं होता तो ब्याज समेत भुगतान होना चाहिए यह प्रावधान है। लेकिन यहां तो कई किसान ऐसे हैं जिनको खरीदी सीजन शुरू होने के बाद से ही अब तक भुगतान नहीं हुआ है। कई किसान ऐसे भी हैं जिनको बीते वर्ष का भुगतान नहीं हुआ है। ग्राम बाघपौड़ी के किसान पंचम सिंह की किडनी खराब हैं उन्हें इलाज कराने पैसा चाहिए लेकिन मिल से पैसा नहीं मिल रहा है। कम से कम ऐसे जरूरतमंद किसानों को तो प्रशासन मिल से समय पर भुगतान कराने कार्रवाई करे।

वर्जन

किसानों के लंबित भुगतान मामले में मिल प्रबंधन को नोटिस दिए हैं। कलेक्टर न्यायालय में इस संबंध में मिल प्रबंधन के खिलाफ मामला भी कायम किया है। हम लगातार भुगतान की मॉनिटिरिंग कर रहे हैं, किसानों की समस्या संज्ञान में है। किसानों को जल्द से जल्द भुगतान कराया जाएगा।

रजनी सिंह, कलेक्टर नरसिंहपुर

जो भी आवेदन किसानों ने दिए हैं उन्हें मिल प्रबंधन को भिजवाया जा रहा है। किसानों को जल्दी भुगतान कराने कार्रवाई करेंगे। अभी यह बताना मुश्किल है कि कुल बकाया कितना है। बकाया राशि करोड़ों में है यह जरूर है।