16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

प्रभावी अनुसंधान अपराधियों को सजा दिलाने में सहायक है-दक्षता संवर्धन कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश ने कहा

skill enhancement program नरसिंहपुर. पुलिस कंट्रोल रूम में रविवार को जिला अभियोजन संचालनालय द्वारा दक्षता संवर्धन कार्यक्रम व प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। जिसके प्रथम सत्र में प्रधान न्यायाधीश अखिलेश शुक्ला ने कहा कि अपराधों की विवेचना में कभी-कभी मामूली कमियां भी भारी पड़ जाती हैं। ऐसे में जरूरी है कि विवेचक गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Mar 16, 2026

प्रधान न्यायाधीश अखिलेश शुक्ला ने कहा कि अपराधों की विवेचना में कभी-कभी मामूली कमियां भी भारी पड़ जाती हैं। ऐसे में जरूरी है कि विवेचक गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों में संजीदगी से एक-एक पहलु पर ध्यान दे, ताकि दोषसिद्धि की दर को बढ़ाया जा सके।

दक्षता संवर्धन कार्यक्रम में न्यायाधीश, एसपी एवं अन्य।

skill enhancement program नरसिंहपुर. पुलिस कंट्रोल रूम में रविवार को जिला अभियोजन संचालनालय द्वारा दक्षता संवर्धन कार्यक्रम व प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। जिसके प्रथम सत्र में प्रधान न्यायाधीश अखिलेश शुक्ला ने कहा कि अपराधों की विवेचना में कभी-कभी मामूली कमियां भी भारी पड़ जाती हैं। ऐसे में जरूरी है कि विवेचक गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों में संजीदगी से एक-एक पहलु पर ध्यान दे, ताकि दोषसिद्धि की दर को बढ़ाया जा सके।
विवेचना की बारीकियां बताईं प्रधान न्यायाधीश ने जिले के सभी एसडीओपी, थाना प्रभारियों समेत उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को विवेचना की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अभियोजन कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अभियोजन प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाना है, ताकि वे प्रभावी ढंग से न्याय सुनिश्चित कर सकें। इसके अन्य उद्देश्य भी हैं। जैसे कि नए कानूनों और नीतियों को लागू करने में मदद करना। दोषसिद्धि की दर को बेहतर बना, लंबित मामलों को कम करना और पीडि़तों समेत गवाहों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना। इस तरह की कार्यशालाएं पुलिस विवेचना में सुधार के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। प्रभावी अनुसंधान अपराधियों को सजा दिलाने में सहायक है।
इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक मिश्रा, रजिस्ट्रार राधाकृष्ण यादव, सीजेएम राकेश सनोडिया, न्यायाधीश ज्योति मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश, एसपी डॉ. ऋषिकेश मीणा, एएसपी संदीप भूरिया, उपनिदेशक जिला अभियोजन संचालनालय रामकुमार पटेल आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
पाक्सो एक्ट की दी जानकारी
कार्यशाला के दूसरे चरण में दोपहर दो बजे से प्रशिक्षण सत्र हुआ। जिसमें जिला सत्र न्यायाधीश आलोक मिश्रा ने एट्रोसिटी और न्यायाधीश ज्योति मिश्रा ने पाक्सो एक्ट पर उपयोगी जानकारियां दीं। कार्यशाला में उपनिदेशक अभियोजन संचालनालय रामकुमार पटेल के अलावा शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार राय, हेमंत पांडे, कपिल पांडे, किरण बाला, सरिता दुबे, निशा मिश्रा, इंद्रमणि गुप्ता, घनश्याम प्रजापति, जयकुमार गुप्ता, मनु श्रीवास भी प्रमुखता से मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Mar 2026 01:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / प्रभावी अनुसंधान अपराधियों को सजा दिलाने में सहायक है-दक्षता संवर्धन कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश ने कहा

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता परीक्षा में 31 हजार 195 असाक्षर रहे शामिल

उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत रविवार को जिले के 1276 सामाजिक चेतना केंद्रों परमूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा आयोजित हुई। जिसमें 31 हजार 195 असाक्षर शामिल हुए।
नरसिंहपुर

सडक़ों पर वाहनों की तेज रफ्तार-लापरवाही बन रही हादसों की वजह दो माह में 131 सडक़ हादसे, 42 ने गंवाई जान

नए साल के दो माह में ही 131 से अधिक सडक़ हादसों में करीब 42 लोगों की जान जा चुकी है। मार्च के पहले पखवाड़े में भी कई हादसे दर्ज हो चुके हैं जिनमें लोगों की असमय मौत हुई है।
नरसिंहपुर

करेली के बसेड़ी में महिला की हत्या मामले में खुलासा-आपसी रंजिश में महिला की हत्या कर फेंक दिया था मेढ़ पर शव

करेली थाना के ग्राम बसेड़ी स्थित एक खेत में हुई महिला वंदना ठाकुर की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुरानी रंजिश के कारण महिला की हत्या कर दी थी और उसका मोबाइल एक मैजिक वाहन में फेंक दिया था।
नरसिंहपुर

गर्मी के शुरूआती दौर में ही 62 सरोवरों में सूखा पानी रूपी अमृत, प्रस्तावित 18 सरोवरों का शुरू नहीं हो पा रहा कार्य

जिले भर में योजना के फेज-1 के तहत बने 62 अमृत सरोवरों में गर्मी के शुरूआती दौर में ही पानी रूपी अमृत सूख गया है। कुछ सरोवर ही ऐसे हैं जिनके थोड़े-बहुत हिस्से में पानी के डबरे दिख रहे हैं।
नरसिंहपुर

नरसिंह तालाब का कार्य न करने वाले ठेकेदार का टेंडर निरस्त, अमानत-सुरक्षा निधि होगी जब्त, नपा ने जारी किया आदेश

ऐतिहासिक नृसिंह मंदिर तालाब में प्रस्तावित कार्यो को वर्क आर्डर के दो साल भी कार्य न करने पर नगरपालिका ने ठेकेदार का टेंडर निरस्त कर दिया है। उसकी अमानत और सुरक्षा निधि भी जब्त होगी।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.