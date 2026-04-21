एक माह की मेहनत से तैयार हुआ 1000 गोवंश के लिए साल भर का आहार



समिति के इस अथक प्रयास का परिणाम यह रहा कि तय लक्ष्य से आगे बढ़ते हुए 1600 ट्रॉली भूसा का संग्रह किया गया। इस सफ लता ने समिति के सदस्यों का उत्साह और बढ़ा दिया है तथा भविष्य में और अधिक सेवा कार्य करने की प्रेरणा दी है। इस अभियान में जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग का भी लगातार सहयोग और मार्गदर्शन मिला। अभियान के समापन अवसर पर पशुपालन विभाग के उप संचालक डॉ. सुनील कुमार ब्रजपुरिया की उपस्थिति ने सदस्यों का मनोबल बढ़ाया।