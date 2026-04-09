ओवरलोड ट्रांसफार्मरों में आग से दहशत, मेंटनेंस व्यवस्था पर उठे सवाल

नरसिंहपुर. शहर में लगातार ट्रांसफार्मरों में आग लगने की घटनाओं ने बिजली विभाग के मेंटनेंस कार्यों की पोल खोल दी है। बीते एक पखवाड़े के भीतर शहर के चार ट्रांसफार्मरों में आग लग चुकी है, जिससे न केवल बिजली व्यवस्था चरमराई है बल्कि बड़े हादसे का खतरा भी लगातार बना हुआ है।

बुधवार को एलआईसी कार्यालय के सामने और पुत्री शाला के पास स्थित ट्रांसफार्मर में अचानक आग भडक़ उठी। आग लगते ही मौके पर अफ रा.तफ री का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जिस समय ट्रांसफार्मर में आग लगी, उस दौरान बिजली आपूर्ति चालू थी। जिससे स्थिति और भी खतरनाक हो गई। सूचना मिलने पर दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान बड़ा हादसा टल गया। लेकिन लंबे समय तक क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित रही।