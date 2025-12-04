4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

ग्रो बेग से बदली जिंदगीअंतरराष्ट्रीय मेले में चमका कौशल

Skills shine at the international fair सही सोच, चुनौती से सीखने का जज़्बा और निरंतर मेहनत किसी भी साधारण शुरुआत को असाधारण सफ लता में बदल सकती है। यह साबित कर दिया है विपतपुरा क्षेत्र के नवाचारी युवा चंद्रशेखर कुशवाहा ने।आज उनके बनाए ग्रो बेग न सिर्फ मध्यप्रदेश में पहचान बना चुके हैं, बल्कि हाल [&hellip;]

3 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Amit Sharma

Dec 04, 2025

the international fair

the international fair

Skills shine at the international fair

सही सोच, चुनौती से सीखने का जज़्बा और निरंतर मेहनत किसी भी साधारण शुरुआत को असाधारण सफ लता में बदल सकती है। यह साबित कर दिया है विपतपुरा क्षेत्र के नवाचारी युवा चंद्रशेखर कुशवाहा ने।आज उनके बनाए ग्रो बेग न सिर्फ मध्यप्रदेश में पहचान बना चुके हैं, बल्कि हाल ही संपन्न हुए 44वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में भी अलग छाप छोड़ चुके हैं।


जिंदगी की चुनौती ने दिया नया विचार


कोरोना काल में जब उनके परिवार ने जीविकोपार्जन के लिए सब्जिय़ों की खेती शुरू की, तो पहली चुनौती सामने आई,उत्पाद को सुरक्षित कैसे रखा जाए, सब्जियों के खराब होने का हमेशा खतरा बना रहता था। बाज़ार से ग्रो बेग मंगवाए, लेकिन कीमतें इतनी अधिक थीं कि लंबे समय तक यह व्यवस्था चल पाना मुश्किल था। इसी समस्या ने चंद्रशेखर के मन में नए विचार को जन्म दिया। उन्होंने ठान लिया कि वे खुद ग्रो बेग तैयार करेंगे,बेहतर गुणवत्ता के साथ किफ ायती दर पर।


छोटी इकाई से बड़ी उड़ान


चंद्रशेखर कुशवाहा बताते हैं कि उन्होने करीब एक लाख की सीमित पूंजी से अपनी एक छोटी यूनिट स्थापित की। शुरुआती दौर में उत्पादन सीमित था, लेकिन उन्होंने शुरुआत से ही ऑनलाइन बिक्री पर फ ोकस रखा। ऑफ लाइन काउंटर न खोलकर उन्होंने शोरूम और अन्य खर्चों से बचत की। जिससे उनके उत्पाद की कीमत प्रतिस्पर्धी बनी रही। धीरे.धीरे मांग बढऩे लगी। ऑनलाइन ऑर्डर बढ़ते गए और उनके उत्पादों ने गुणवत्ता के दम पर अलग पहचान बना ली। आज उनकी एक यूनिट मुंबई में भी संचालित हो रही है,नरसिंहपुर की यूनिट में लगभग 30 प्रतिशत और मुंबई यूनिट में 70 प्रतिशत उत्पादन होता है।


स्थानीय स्तर से अंतरराष्ट्रीय मंच तक


पिछले दो-तीन वर्षों में उनकी मेहनत, गुणवत्ता और नवाचार को देखते हुए उद्योग एवं व्यापार विभाग ने राज्य स्तर पर उनकी सराहना की। इसके लिए उद्योग विभाग के एमएसएमई विभाग की ओर से उनके स्टार्ट अप के लिए विभिन्न स्तरों पर लगने वाले शुल्क और प्रोसेसिंग फीस में छूट मिली। इसके उद्योग विभाग के खर्चे पर ही उन्हें 44वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने का मौका मिला। वहां उन्होंने न केवल मध्यप्रदेश का नाम रोशन किया बल्कि अपने ग्रो बेग की उपयोगिता और डिजाइन से आगंतुकों का ध्यान भी आकर्षित किया। चंद्रशेखर बताते हैं वे अपने उत्पादों का प्रदर्शन शासन द्वारा आयोजित किए जाने वाले रोजगार मेलों में भी कर चुके हैं।


10-12 करोड़ का सालाना कारोबार, कई लोगों को मिला रोजगार


आज चंद्रशेखर का कारोबार लगभग 10-12 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तक पहुंच चुका है। वे न सिर्फ स्वावलंबी बने, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का अवसर भी तैयार किया। चंद्रशेखर का लक्ष्य अब अपने कारोबार को और ऊंचाइयों तक ले जाना है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने ग्रो बेग को मजबूत जगह दिलाना है।

स्थानीय स्तर से अंतरराष्ट्रीय मंच तक
पिछले दो-तीन वर्षों में उनकी मेहनत, गुणवत्ता और नवाचार को देखते हुए उद्योग एवं व्यापार विभाग ने राज्य स्तर पर उनकी सराहना की। इसके लिए उद्योग विभाग के एमएसएमई विभाग की ओर से उनके स्टार्ट अप के लिए विभिन्न स्तरों पर लगने वाले शुल्क और प्रोसेसिंग फीस में छूट मिली। इसके उद्योग विभाग के खर्चे पर ही उन्हें 44वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने का मौका मिला। वहां उन्होंने न केवल मध्यप्रदेश का नाम रोशन किया बल्कि अपने ग्रो बेग की उपयोगिता और डिजाइन से आगंतुकों का ध्यान भी आकर्षित किया। चंद्रशेखर बताते हैं वे अपने उत्पादों का प्रदर्शन शासन द्वारा आयोजित किए जाने वाले रोजगार मेलों में भी कर चुके हैं।
10-12 करोड़ का सालाना कारोबार, कई लोगों को मिला रोजगार
आज चंद्रशेखर का कारोबार लगभग 10-12 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तक पहुंच चुका है। वे न सिर्फ स्वावलंबी बने, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का अवसर भी तैयार किया। चंद्रशेखर का लक्ष्य अब अपने कारोबार को और ऊंचाइयों तक ले जाना है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने ग्रो बेग को मजबूत जगह दिलाना है।
वर्जन…
इनका चयन अंतर्राष्ट्रीय मेले में किया जाना जिले के लिए गर्व की बात है।भविष्य में विभाग से इनके प्रोजेक्ट विस्तार के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
पंकज पटेल,महाप्रबंधक उद्योग व व्यापार केंद्र नरसिंहपुर


वर्जन…


इनका चयन अंतर्राष्ट्रीय मेले में किया जाना जिले के लिए गर्व की बात है।भविष्य में विभाग से इनके प्रोजेक्ट विस्तार के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
पंकज पटेल,महाप्रबंधक उद्योग व व्यापार केंद्र नरसिंहपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 02:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / ग्रो बेग से बदली जिंदगीअंतरराष्ट्रीय मेले में चमका कौशल

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नरसिंहपुर में पुलिस ने बच्चों से कहा-वाहन चलाते व सडक़ पार करते समय रखें सावधानियां, नियमों का करें पालन

बच्चों को सुरक्षा के उपाय बताते हुए यातायात थाना प्रभारी।
समाचार

नर्मदा तट को प्रमुख टूरिज़्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने बनाएं कार्ययोजना

बरमान मेला स्थल के निरीक्षण दौरान कलेक्टर व अन्य।
समाचार

विश्व दिव्यांग दिवस पर खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम

winners honored
नरसिंहपुर

गन्ने की कतारों के बीच लहलहाएगी चने की फसल

Agriculture Program.
नरसिंहपुर

सरकारी उपेक्षा से जूझती प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर

Barman Sankranti Fair
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.