ग्रो बेग से बदली जिंदगीअंतरराष्ट्रीय मेले में चमका कौशल

स्थानीय स्तर से अंतरराष्ट्रीय मंच तक

पिछले दो-तीन वर्षों में उनकी मेहनत, गुणवत्ता और नवाचार को देखते हुए उद्योग एवं व्यापार विभाग ने राज्य स्तर पर उनकी सराहना की। इसके लिए उद्योग विभाग के एमएसएमई विभाग की ओर से उनके स्टार्ट अप के लिए विभिन्न स्तरों पर लगने वाले शुल्क और प्रोसेसिंग फीस में छूट मिली। इसके उद्योग विभाग के खर्चे पर ही उन्हें 44वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने का मौका मिला। वहां उन्होंने न केवल मध्यप्रदेश का नाम रोशन किया बल्कि अपने ग्रो बेग की उपयोगिता और डिजाइन से आगंतुकों का ध्यान भी आकर्षित किया। चंद्रशेखर बताते हैं वे अपने उत्पादों का प्रदर्शन शासन द्वारा आयोजित किए जाने वाले रोजगार मेलों में भी कर चुके हैं।

10-12 करोड़ का सालाना कारोबार, कई लोगों को मिला रोजगार

आज चंद्रशेखर का कारोबार लगभग 10-12 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तक पहुंच चुका है। वे न सिर्फ स्वावलंबी बने, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का अवसर भी तैयार किया। चंद्रशेखर का लक्ष्य अब अपने कारोबार को और ऊंचाइयों तक ले जाना है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने ग्रो बेग को मजबूत जगह दिलाना है।

वर्जन…

इनका चयन अंतर्राष्ट्रीय मेले में किया जाना जिले के लिए गर्व की बात है।भविष्य में विभाग से इनके प्रोजेक्ट विस्तार के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

पंकज पटेल,महाप्रबंधक उद्योग व व्यापार केंद्र नरसिंहपुर