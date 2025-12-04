नरसिंहपुर में पुलिस ने बच्चों से कहा-वाहन चलाते व सडक़ पार करते समय रखें सावधानियां, नियमों का करें पालन

Patrika and Traffic Policeनरसिंहपुर. बुधवार को पत्रिका और यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में सडक़ सुरक्षा अभियान के तहत उत्कृष्ट विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें एएसपी संदीप भूरिया व प्राचार्य जीएस पटेल की मौजूदगी में यातायात थाना प्रभारी ममता तिवारी तथा सूबेदार ज्योति ठाकुर ने छात्र-छात्राओं को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक किया। अधिकारियों ने बच्चों को बताया कि वाहन चलाते समय और सडक़ पर पैदल चलते समय किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। साथ ही बढ़ती सडक़ दुर्घटनाओं की रोकथाम में बच्चे किस प्रकार एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं, इस बारे में भी मार्गदर्शन दिया गया।

कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं से कहा गया कि वे स्वयं दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनें और बालिग होने पर ही वाहन चलाएं। इसके साथ ही यह भी प्रेरित किया गया कि वे अपने घर-परिवार के सदस्यों को भी बाइक चलाते समय हेलमेट तथा चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक करें।

अधिकारियों ने बच्चों को बताया कि एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना के निर्देशन में जिले भर में विशेष अभियान चल रहा है। बच्चों को सडक़ दुर्घटनाओं के कारणों के बारे में भी जानकारी दी और विद्यालय परिसर में संकेत बोर्डों के माध्यम से सुरक्षित यातायात संदेश प्रदर्शित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं एवं समुदाय में सडक़ सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना रहा। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक, पुलिस कर्मचारियों की सहभागिता रही। इस दौरान राहवीर योजना, कैशलेश योजना के संबंध में पंपलेट वितरित किए गए।

सुरक्षित यातायात के लिए जरूरी संदेश

दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें।

बालिग होने पर ही वाहन चलाएं।

चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाएं।

दाएं-बाएं देखकर ही सडक़ पार करें।

वाहन चलाते समय मोबाइल न चलाएं।

यातायात संकेतों का पालन करें।

परिवार को भी सुरक्षित यातायात के लिए प्रेरित करें।

वाहन की गति नियंत्रित रखें।

ओवरटेक करते समय सावधानी बरतें।