विश्व दिव्यांग दिवस पर खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम

winners honored
World Disability Day
विश्व दिव्यांग दिवस पर समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिला स्तरीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को स्टेडियम ग्राउंड में किया गया। कलेक्टर रजनी सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।समापन समारोह में नगरपालिका अध्यक्ष नीरज दुबे सहित अन्य अतिथियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया।
कार्यक्रम में कलेक्टर ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंहपुरबड़ा की छात्रा खुशी कश्यप को कक्षा 12वीं में प्रदेश स्तर पर दिव्यांग श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया। खुशी वर्तमान में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हैं और आईएएस बनने का लक्ष्य रखती हैं।कलेक्टर ने कहा कि ऐसे कायक्रम दिव्यांग बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने और आगे बढऩे की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने अभिभावकों व समाज से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि दिव्यांग बच्चों को बेहतर मंच उपलब्ध कराना सभी की जिम्मेदारी है।
जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में 25 मीटर दौड़, नींबू चम्मच दौड़, रंगोली, चित्रकला, मटकी फ ोड़, मेहंदी, कुर्सी दौड़, नृत्य और गायन शामिल थे। कक्षा पहली से आठवीं तक के 102 दिव्यांग विद्यार्थियों ने सहभागिता की।सांस्कृतिक कार्यक्रम में आराध्या विश्वकर्मा और देवांश रजक ने नृत्य प्रस्तुति दी। जबकि सीडब्ल्यूएसएन छात्रावास के बच्चों ने सामूहिक देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में अमरजीत लोधी, जानकी धानक, पार्थ कीर,रागिनी सेन,खुशी नामदेव सहित कई प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्थान प्राप्त किए।
बड़ी खबरेंView All
नरसिंहपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग