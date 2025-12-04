विश्व दिव्यांग दिवस पर खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम



कार्यक्रम में कलेक्टर ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंहपुरबड़ा की छात्रा खुशी कश्यप को कक्षा 12वीं में प्रदेश स्तर पर दिव्यांग श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया। खुशी वर्तमान में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हैं और आईएएस बनने का लक्ष्य रखती हैं।कलेक्टर ने कहा कि ऐसे कायक्रम दिव्यांग बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने और आगे बढऩे की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने अभिभावकों व समाज से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि दिव्यांग बच्चों को बेहतर मंच उपलब्ध कराना सभी की जिम्मेदारी है।