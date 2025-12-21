21 दिसंबर 2025,

नरसिंहपुर

सामाजिक चेतना केंद्रों के विधिवत संचालन एवं प्रभावी क्रियान्वयन पर हुई चर्चा

उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान की विकासखंड स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित

नरसिंहपुर

Amit Sharma

Dec 21, 2025

Ullas Nav Bharat Literacy Campaign

उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान अंतर्गत संकुल सह.समन्वयकों की विकासखंड स्तरीय समीक्षा बैठक जनपद शिक्षा केंद्र नरसिंहपुर में जिला परियोजना समन्वयक मनीष चौकसे के निर्देशन एवं जिला सह.समन्वयक नव भारत साक्षरता अखिलेश राजोरिया के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। बैठक में विकासखंड स्रोत समन्वयक ओपी राय एवं बीएसी ब्रजेश नेमा विशेष रूप से उपस्थित रहे।
बैठक में विकासखंड सह.समन्वयक विजय नामदेव द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी दिशा.निर्देशों के पालन पर जोर देते हुए सामाजिक चेतना केंद्रों के विधिवत संचालन एवं प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान 2011 की जनगणना के आधार पर लक्ष्य अनुरूप असाक्षरों के चिन्हांकन,शत.प्रतिशत सर्वे एवं अधिक से अधिक असाक्षरों के ऑनलाइन पंजीयन पर बल दिया गया।
विकासखंड स्रोत समन्वयक एवं बीएसी द्वारा आगामी फ रवरी माह में प्रस्तावित असाक्षरों की मूल्यांकन परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही संकुल सह.समन्वयकों को सामाजिक चेतना केंद्रों के ऑनलाइन अवलोकन हेतु प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम तैयार कर जनपद शिक्षा केंद्र कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए।बैठक में सामाजिक चेतना केंद्रों पर आवश्यक रजिस्टर एवं मूल्यांकन संबंधी दस्तावेजों के विधिवत संधारण एवं सुरक्षित रखनेए सामाजिक संगठनों एवं समाजसेवियों की सहभागिता से केंद्रों के नियमित संचालन जैसे बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। संकुल सह.समन्वयकों द्वारा उठाई गई समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। इस अवसर पर बीएसी विनोद झारिया, विकासखंड सह.समन्वयक विजय नामदेव, एमआईएस ओपी मेहरा सहित समस्त संकुल सह.समन्वयक उपस्थित रहे।

21 Dec 2025 02:54 pm

