नरसिंहपुर जिले की एनआरसी में बढ़ेंगे पलंग, चीचली के लिए प्रस्ताव भेजने निर्देश

Collector Rajni Singh नरसिंहपुर. जिले की एनआरसी में पलंग संख्या बढ़ाने एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चीचली में एनआरसी के लिए प्रस्ताव भेजने कलेक्टर रजनी सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर ने नरसिंहपुर, सांईखेड़ा व गोटेगांव केन्द्रों को गर्भवती पंजीयन पूर्ण करने निर्देश दिए।

गोटेगांव में एचबीएनसी में 83 प्रतिशत उपलब्धि पाई गई। कलेक्टर ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जवाबदारी है कि वे कुपोषित बच्चों को एनआरसी में अवश्य भेंजे। अधिकारी स्वास्थ्य संस्थाओं का भ्रमण करें। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सांईखेड़ा ब्लॉक में शतप्रतिशत एनसीडी पोर्टल में हाईपरटेंशन की स्क्रीनिंग करें। टीबी कार्यक्रम के तहत हितग्राहियों को अधिक से अधिक फूड बास्किट प्राप्त हो। इसके लिए जनप्रतिनिधियों व सक्षम व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करें और उनका प्रचार- प्रसार करें, अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत नेत्र परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की शतप्रतिशत उपलब्धि इस माह पूर्ण की जावे।आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं व बच्चों को समय पर पोषण आहार वितरित हो। बैठक में सीएमएचओ डॉ. मनीष मिश्रा ने कुपोषण से निपटने के लिए कार्ययोजना माइक्रो प्लान बताया। बैठक में जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी राधेश्याम वर्मा, सिविल सर्जन डॉ. आरके चौधरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं व गतिविधियों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए।