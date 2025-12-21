शिक्षकों को नवोन्मेषी एवं सक्षम बनाते हैं प्रशिक्षण

प्रधानमंत्री स्कूल फ ॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के अंतर्गत जिले के चिन्हित पीएम श्री विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 21वीं सदी के कौशल एवं सिटीजन स्किल पर आधारित त्रिदिवसीय क्षमता वर्धन प्रशिक्षण डाइट नरसिंहपुर में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में जिले के 85 शिक्षकों ने सहभागिता की।प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीकों, तकनीकी एकीकरण, समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने हेतु सशक्त बनाना रहा।डाइट प्राचार्य राजीव किशोर श्रीवास्तव एवं प्रशिक्षण प्रभारी वरिष्ठ व्याख्याता गोविंद बडक़ुर के प्रबंधन में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान पीटी अभ्यास, समूह कार्य, कार्यशालाएं, संवाद सत्र एवं अभिनव शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की गईं। मास्टर ट्रेनर्स ललित दुबे, बलिराम अहिरवार, दीपक ठाकुर एवं अर्चना कहार द्वारा विषयानुरूप, व्यवहारिक एवं सक्रिय सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया।डाइट प्राचार्य श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण शिक्षकों को नवोन्मेषी एवं सक्षम बनाते हैं, जिससे वे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में प्रभावी भूमिका निभा सकें।प्रशिक्षण में डाइट स्टाफ के व्याख्याता संजय शर्मा, एलएस उप्रेलिया, आनंद शर्मा, प्रहलाद पटेल एवं अरुण दीक्षित की सक्रिय सहभागिता रही।