फसलों की सिंचाई ने बढ़ाई बिजली की खपत, कटौती का खेल शुरू

agricultural activities for the Rabi season नरसिंहपुर. जिले में जैसे-जैसे रबी सीजन की फसलों की सिंचाई और अन्य खेतीहर कार्य बढ़ रहे हैं, बिजली की खपत भी बढ़ रही है। किसानों के सामने संकट यह है कि उन्हें कहने को तो 10 घंटे बिजली दी जा रही है लेकिन इस दौरान कहीं परमिट तो कहीं लाइन में खराबी से जितनी देर कटौती होती है उतना समय आपूर्ति में नहीं बढ़ाया जा रहा है। ट्रांसफार्मर बदलने में होने वाली देरी भी किसानों की परेशानी बढ़ा रही है।

जिले में इन दिनों खेतीहर कार्य जोरशोर से चल रहे हैं। लेकिन किसानों के सामने बिजली की आपूर्ति और लाइन-ट्रांसफार्मर से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं। घरेलू उपभोक्ता भी बार-बार गुल हो रही बिजली से परेशानी भुगत रहे हैं। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी सुचारू आपूर्ति का दावा करते हुए फिलहाल करीब 230 मेगावाट बिजली की खपत अधिक बता रहे हैं। लेकिन किसान कह रहे हैं कि उनकों सिंचाई करने 10 घंटे बिजली देने का प्रावधान तो है लेकिन कटौती के कारण कहीं 6 तो कहीं 8 घंटे बिजली ही मिल रही है।

ढिगसरा गांव में अटल ज्योति का ट्रांसफार्मर खराब

बरमान विद्युत वितरण केंद्र के तहत आने वाले ग्राम ढिगसरा में अटल ज्योति योजना के तहत लगा ट्रांसफार्मर बार-बार जल रहा है। ग्रामीण कहते हैं कि यह ट्रांसफार्मर अब 14वीं बार जला है जिसे बदलवाने प्रयास कर रहे हैं। गांव में बिजली की आपूर्ति प्रभावित है। यही हालत गोटेगांव, करेली, तेंदूखेड़ा, गाडरवारा, नरसिंहपुर क्षेत्र के अन्य गांवों की भी है। जहां ट्रांसफार्मरों में खराबी आने, लाइन में फाल्ट बनने की समस्या लगातार आती रहने से घरेलू-कृषि उपभोक्ताओं की समस्याएं बढ़ रही हैं।

वर्जन

10 घंटे आपूर्ति की बात तो होती है लेकिन कटौती होने से 10 घंटे बिजली नहीं मिल पाती। जो समय कटौती में जाता है उसकी पूर्ति आपूर्ति बढ़ाकर की जाना चाहिए।

देवेंद्र पाठक, किसान

हमारे यहां एक ट्रांसफार्मर जल गया था, जिसे बदलवाने में 8 से 10 दिन निकल गए। यदि ट्रांसफार्मर जल्दी बदल दिए जाएं, कटौती कम हो तो राहत मिलेगी।

विमलेश पटेल, किसान

गांव और खेतों में बिजली की आपूर्ति अच्छी नहीं है। बार-बार ट्रिपिंग होने से किसानों को बिजली आने का इंतजार करना पड़ता है। आपूर्ति सुचारू रहे।

ओमप्रकाश पटेल, किसान

बिजली की खपत अभी तो 230 मेगावाट तक पहुंची है। आने वाले समय में खपत और बढ़ जाएगी। आपूर्ति सुचारू बनाने हमारी टीमें निरंतर कार्य कर रही हैं।

नीलाभ श्रीवास्तव, अधीक्षण यंत्री मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी नरसिंहपुर