तीन दिन में 65 डबल ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के चालान, भट्टियों-कांटों के पास कतार

सडक़ पर खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की जंाच करती पुलिस।
road accidents in the district नरसिंहपुर. जिले में गन्ना सीजन के दौरान एक ट्रैक्टर से दो-दो ट्रॉलियों में गन्ना परिवहन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस की सख्ती बढ़ रही है। लेकिन जिले में गुड़ भट्टियों और धर्म कांटों, मिलों के जिम्मेदार किसानों के वाहन सुरक्षित खड़े कराने के लिए पार्किंग स्थल बनाने में पीछे हैं। जिससे किसानों को मजबूरी में हाइवे और अन्य सडक़ों के किनारे अपने वाहन खड़े करना पड़ रहा है। किसानों के सामने यह संकट भी है कि यदि वह सीधे गन्ने से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां लेकर भट्टियों पर पहुंचते हैं तो उन्हें उतना दाम नहीं मिलता जितनी वह अपेक्षा रखते है। इसलिए किसान दाम बढऩे के इंतजार में घंटों ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को भट्टियों के आसपास खड़ा रखते हैं।
जिले में बढ़ती सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाने व यातायात व्यवस्था बनाए रखने एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना के निर्देश पर यातायात व थानों की पुलिस टीम डबल ट्रॉलियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। साथ ही ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। क्योंकिपूर्व में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में बैकलाइट एवं रिफ्लेक्टर की कमी से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कई सडक़ दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन कर डबल ट्रॉली लगाकर गन्ना परिवहन करने वाले 65 ट्रैक्टर-ट्रॉली वाहनों के खिलाफ अब तक चालानी कार्रवाई हो चुकी है। एसपी मीना ने आमजन एवं वाहन चालकों से कहा है कि वे निर्धारित मानकों के अनुरूप ही गन्ना एवं अन्य कृषि उपज का परिवहन करें। यातायात नियमों का पालन कर स्वयं एवं दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
बड़ी खबरेंView All
नरसिंहपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग