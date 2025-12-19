नरसिंहपुर जिले के पांच गांवों में कार्य न करने वाले ठेकेदारों के तत्काल अनुबंध करें निरस्त

Jal Jeevan Mission नरसिंहपुर. जिले में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यो में कई ठेकेदारों की मनमानी से न केवल कार्य पिछड़ रहा है बल्कि जो कार्य हो रहा उसमें भी गुणवत्ता की अनदेखी हो रही है। जिससे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को भी समय पर कार्य को गुणवत्ता से कराने के लिए जोर-जतन करने पड़ रहे हैं। मिशन के कार्यो की समीक्षा करते हुए कलेक्टर रजनी सिंह ने निर्देशित किया है कि प्रगतिरत समस्त योजनाओं के कार्य शासन द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा में पूर्ण कराया जाए। मैकेनिकल संकाय के 5 ग्रामों में ठेकेदार के द्वारा कार्य न करने के कारण ठेकेदार को तत्काल अनुबंध निरस्त कर पुन: निविदा आमंत्रण करने की कार्रवाई की जाए। उल्लेखनीय रहे कि पत्रिका ने बीते सात दिसंबर के अंक में ही मिशन के कार्यो की खामियों और कार्यो की स्थिति को उजागर किया था।

मिशन के कार्यो की कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समीक्षा की। बैठक में सीईओ जिला पंचायत गजेन्द्र सिंह नागेश, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, अधीक्षण यंत्री मप्र विद्युत मंडल, महाप्रबंधक जल निगम जबलपुर तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग व अन्य अधिकारी- कर्मचारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले बरमान मेले में पेयजल व्यवस्था का कार्य 10 जनवरी तक पूर्ण कर लिया जाए।

योजनाओं की यह है स्थिति

बैठक में कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने बताया कि सिविल संकाय की 797 योजनाएं, मैकेनिकल संकाय की 93 योजनाएं एवं मप्र जल निगम की 55 योजनाएं स्वीकृत हैं। जिसमें से वर्तमान में सिविल संकाय की 621 योजनाएं और मैकेनिकल संकाय की 77 योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं, जबकि मप्र जल निगम पायली समूह की 55 योजनाएं का कार्य प्रगतिरत है।