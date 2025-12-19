19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

नरसिंहपुर में हादसे में घायल पत्नी को जिला अस्पताल लाने पौन घंटे बाद मिली एंबुलेंस, रोता रहा पति

जिले में लंबे समय से 108 एंबुलेंस सेवा का संचालन मनमाने ढंग से चल रहा है। जब कभी कोई मामला उजागर होता है तो जिम्मेदार सेवाओं में सुधार के दावे करते हैं लेकिन कोई सुधार नहीं होता। करेली अस्पताल में गुरुवार की शाम एक पति बेड पर दर्द से तडफ़ती पत्नी को रेफर होने पर जिला अस्पताल नरसिंहपुर लाने एंबुलेंस न मिलने पर रोने लगा।

less than 1 minute read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Dec 19, 2025

करेली अस्पताल में गुरुवार की शाम एक पति बेड पर दर्द से तडफ़ती पत्नी को रेफर होने पर जिला अस्पताल नरसिंहपुर लाने एंबुलेंस न मिलने पर रोने लगा। पति हाथ जोड़े रोते हुए एंबुलेंस दिलाने लोगों से गुहार लगाता रहा ताकि उसकी पत्नी को समय पर इलाज मिल सके।

एंबुलेंस न मिलने से रोते हुए पति

The 108 ambulance service नरसिंहपुर. जिले में लंबे समय से 108 एंबुलेंस सेवा का संचालन मनमाने ढंग से चल रहा है। जब कभी कोई मामला उजागर होता है तो जिम्मेदार सेवाओं में सुधार के दावे करते हैं लेकिन कोई सुधार नहीं होता। करेली अस्पताल में गुरुवार की शाम एक पति बेड पर दर्द से तडफ़ती पत्नी को रेफर होने पर जिला अस्पताल नरसिंहपुर लाने एंबुलेंस न मिलने पर रोने लगा। पति हाथ जोड़े रोते हुए एंबुलेंस दिलाने लोगों से गुहार लगाता रहा ताकि उसकी पत्नी को समय पर इलाज मिल सके।

करीब पौन घंटे तक एंबुलेंस नहीं आई
मामला यह है कि ग्राम भैंरोपुर निवासी संतराम कौरव की पत्नी विनीता कौरव 35 वर्ष को किसी बाइक ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। जिसे परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करेली में भर्ती कराया। यहां प्राथमिक इलाज के बाद महिला को नरसिंहपुर रेफर किया गया। इसके बाद पति ने 108 एंबुलेंस बुलाने कॉल किया, डॉक्टर भी मौजूद रहे। लेकिन करीब पौन घंटे तक एंबुलेंस नहीं आई। बेड पर पत्नी को तडफ़ते देख पति संतराम का सब्र भी जबाब देने लगा और वह रोते हुए अपनी पीड़ा सुनाता रहा। काफी देर बाद जब एंबुलेंस आई तो मरीज को नरसिंहपुर रवाना किया गया। इस घटना ने एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की आपात सेवाओं और एंबुलेंस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
वर्जन
एंबुलेंस बुलाने कॉल तो किया गया था लेकिन वह देर से आई। हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मदद कर पाते। करीब पौन घंटे बाद एंबुलेंस आने पर मरीज को जिला अस्पताल रेफर कराया गया।
डॉ. आदित्य नेमा, प्रभारी सीबीएमओ करेली

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 01:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / नरसिंहपुर में हादसे में घायल पत्नी को जिला अस्पताल लाने पौन घंटे बाद मिली एंबुलेंस, रोता रहा पति

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नरसिंहपुर में कर्मियों की हड़ताल से शहर बना अघोषित कचराघर, जगह-जगह ढेर, समर्थन में उतरी कांग्रेस ने लगाया झाड़ू

कांग्रेस समेत निकाय के कांग्रेस पार्षद दल ने हड़ताली कर्मचारियों को समर्थन देते हुए उनकी मांगों को पूरा कराने झाड़ू लगाकर विरोध जताना शुरू कर दिया है। नगर के इंदिरा चौक पर कांग्रेस नेताओं, पार्षदों ने झाड़ू लगाकर विरोध जताया।
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर जिले के पांच गांवों में कार्य न करने वाले ठेकेदारों के तत्काल अनुबंध करें निरस्त

कलेक्टर रजनी सिंह ने निर्देशित किया है कि प्रगतिरत समस्त योजनाओं के कार्य शासन द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा में पूर्ण कराया जाए। मैकेनिकल संकाय के 5 ग्रामों में ठेकेदार के द्वारा कार्य न करने के कारण ठेकेदार को तत्काल अनुबंध निरस्त कर पुन: निविदा आमंत्रण करने की कार्रवाई की जाए
नरसिंहपुर

खिलाडिय़ों ने रैली निकालकर किया श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ

गुरुवार से स्टेडियम मैदान में राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता धूमधाम से शुरू हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष नीरज दुबे, मंडल कल्याण आयुक्त बसंत कुर्रे, कलेक्टर रजनी सिंह व अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्जवलन कर किया।
नरसिंहपुर

सीसीटीवी कैमरे बंद मिलने पर पार्षद ने सौंपा ज्ञापन

Councilor submitted memorandum
नरसिंहपुर

ग्रामीणों को बताए को बीमारियों से बचाव के तरीके

A free medical camp
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.