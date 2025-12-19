नरसिंहपुर में कर्मियों की हड़ताल से शहर बना अघोषित कचराघर, जगह-जगह ढेर, समर्थन में उतरी कांग्रेस ने लगाया झाड़ू

कचरे का उठाव पूरी तरह ठप

सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर शहर की व्यवस्थाओं पर दिख रहा है। दो दिनों से शहर में कचरे का उठाव पूरी तरह ठप पड़ा है, जिससे जगह-जगह कचरे के ढेर लग गए हैं। फैला कचरा नगर की सुंदरता को बिगाड़ रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बनता जा रहा है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से वेतन भुगतान को लेकर समस्याएं बनी हुई हैं। कई बार शिकायत और आवेदन देने के बावजूद उनकी मांगों का निराकरण नहीं हुआ। कर्मचारियों ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक वेतन से जुड़ी समस्या का समाधान नहीं किया जाता, तब तक वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। कर्मचारियों की इस जिद और प्रशासन की उदासीनता के बीच आम नागरिक सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। हड़ताली कर्मचारी रंजीत कुमार ने बताया कि आज धरना स्थल पर पूर्व विधायक आएंगे, और उनकी समस्याओ के निराकरण को लेकर चर्चा करेंगे।

दो दिन पड़ा रहा कुत्ते का शव

सुभाष पार्क चौराहा पर एक कुत्ते का शव दो दिनों तक पड़ा रहा। दुकानदारों ने बताया कि मृत कुत्ते से तेज बदबू उठ रही थी, जिससे दुकान पर बैठना मुश्किल हो गया था। ग्राहक भी बदबू के कारण रुकने से बच रहे थे, जिससे व्यापार पर भी असर पड़ा। कई बार शिकायत के बाद गुरुवार दोपहर जाकर मृत कुत्ते को हटवाया जा सका।