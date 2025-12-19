AIDS Day awareness नरसिंहपुर. विश्व एड्स दिवस जागरूकता पखवाड़े के अंतर्गत जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर से एड्स जागरूकता रैली का कलेक्टर रजनी सिंह ने शुभारंभ किया। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। यह रैली मुख्य मार्ग से होते हुए सुभाष पार्क चौराहा पहुंची। यहां छात्र- छात्राओं ने एड्स जागरूकता प्रतीक चिन्ह रेड रिबिन की आकृति एवं मानव श्रृंखला बनाकर नागरिकों को एड्स के प्रति जागरूक किया। इसके पश्चात जागरूकता रैली मुख्य मार्गों से होते हुए पीजी कॉलेज नरसिंहपुर के ऑडिटोरियम में पहुंची। कलेक्टर ने कहा कि आज के विद्यार्थी कल का भविष्य है। आप स्वयं एड्स के प्रति जागरूक होकर समाज में जागरूकता लाने का प्रयास करें। उन्होंने छात्र- छात्राओं से कहा कि समाज में एड्स की सही जानकारी देकर समाज को भ्रांतियों से बचाएं और स्वस्थ जीवन शैली- स्वस्थ समाज के निर्माण में सहभागी बनें।

कार्यक्रम में एएसपी संदीप भूरिया, सीएमएचओ डॉ. मनीष कुमार मिश्रा, डायरेक्टर शिवदयाल पटेल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर छात्राओं ने सरस्वती वंदना, छात्र वेदांत दुबे ने स्वागत गीत, पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने नाट्य एवं नृत्य की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. राजकुमार चौधरी, डीएचओ वन डॉ. जेपी भनारिया, नोडल ऑफिसर डॉ. विनय ठाकुर, आरएमओ डॉ. राहुल नेमा, डॉ. देवेन्द्र रिपुदमन सिंह, एमएलबी स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय, सांदिपनी विद्यालय, पीजी कॉलेज, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय के विद्यार्थी और अन्य अधिकारी- कर्मचारी मौजूद थे। संचालन नोडल पर्सन प्रशांत कुमार सोनी एवं इमाम मंसूरी ने किया। कलेक्टर एवं अन्य अतिथियों ने एड्स जागरूकता विषय पर आयोजित रंगोली, भाषण, चित्रकला, निबंध प्रतियोगिताओं के विजेताओं और एड्स के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी- कर्मचारियों को पुरस्कृत किया।