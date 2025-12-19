11 केवी लाइन का तार टूटने से आदिवासी ग्राम ऊसरी में दो गोवंश की मौत

11 KV power line snapped नरसिंहपुर. जिले भर में विद्युत लाइन का रखरखाव कंपनी के नुमाइंदे कागजों में ही दुरुस्त बता रहे हैं, मैदानी हकीकत कुछ और ही है। जिससे न केवल बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो रही है बल्कि दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। शुक्रवार को जिले के आदिवासी ग्राम ऊसरी में 11 केवी लाइन का तार टूटने से दो गोवंश की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही ग्रामीणों की मौके पर भीड़ लग गई। मुंगवानी को सूचना दी गई जिसके बाद पहुंची पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया।

शुक्रवार की दोपहर हुई घटना में बताया जाता है कि करंट की चपेट में आने से ग्राम ऊसरी निवासी कुसुमबाई पति नौनीलाल यादव 70 वर्ष के दो गोवंश की मौत हुई है।

ऊसरी गांव डांगीढाना विद्युत सब स्टेशन के तहत आता है। गांव में लाइन की हालत लंबे समय से खराब है। जगह-जगह तार झूल रहे हैं, खंभे कमजोर हैं। जिससे आपूर्ति में भी व्यवधान होता रहता है। ग्रामीण लंबे समय से लाइन का रखरखाव ठीक से करने मांग भी करते रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने से यह घटना हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि गनीमत रही कि तारों की चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया अथवा बड़ी घटना हो जाती। ग्रामीणों ने मामले में पीडि़त परिवार के लिए मुआवजा की मांग की है। मुंगवानी थाना प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया कि मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है।

जिले भर में खस्ताहाल है गांव-खेतों की लाइन

जिले भर में विद्युत लाइनों की हालत जर्जर बनी हुई है। रखरखाव के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई जा रही है, जबकि जमीनी स्तर पर सुधार नहीं हो रहा। जगह-जगह ढीले और पुराने तार हादसों को न्योता दे रहे हैं। लाइन रखरखाव के लिए कंपनी को बजट पर्याप्त मिलता है, कार्य के नाम पर नुमाइंदे कटौती भी करते हैं, लेकिन कार्य में जमकर खानापूर्ति होती है। जिसके कारण घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को हर समय जोखिम बना रहता है कि कहीं आड़े-तिरछे खंभे या झूलते तार नुकसान न पहुंचा दें।