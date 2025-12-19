19 दिसंबर 2025,

नरसिंहपुर

11 केवी लाइन का तार टूटने से आदिवासी ग्राम ऊसरी में दो गोवंश की मौत

शुक्रवार को जिले के आदिवासी ग्राम ऊसरी में 11 केवी लाइन का तार टूटने से दो गोवंश की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Dec 19, 2025

आदिवासी ग्राम ऊसरी में 11 केवी लाइन का तार टूटने से दो गोवंश की मौत हो गई।

11 KV power line snapped नरसिंहपुर. जिले भर में विद्युत लाइन का रखरखाव कंपनी के नुमाइंदे कागजों में ही दुरुस्त बता रहे हैं, मैदानी हकीकत कुछ और ही है। जिससे न केवल बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो रही है बल्कि दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। शुक्रवार को जिले के आदिवासी ग्राम ऊसरी में 11 केवी लाइन का तार टूटने से दो गोवंश की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही ग्रामीणों की मौके पर भीड़ लग गई। मुंगवानी को सूचना दी गई जिसके बाद पहुंची पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया।
शुक्रवार की दोपहर हुई घटना में बताया जाता है कि करंट की चपेट में आने से ग्राम ऊसरी निवासी कुसुमबाई पति नौनीलाल यादव 70 वर्ष के दो गोवंश की मौत हुई है।
ऊसरी गांव डांगीढाना विद्युत सब स्टेशन के तहत आता है। गांव में लाइन की हालत लंबे समय से खराब है। जगह-जगह तार झूल रहे हैं, खंभे कमजोर हैं। जिससे आपूर्ति में भी व्यवधान होता रहता है। ग्रामीण लंबे समय से लाइन का रखरखाव ठीक से करने मांग भी करते रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने से यह घटना हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि गनीमत रही कि तारों की चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया अथवा बड़ी घटना हो जाती। ग्रामीणों ने मामले में पीडि़त परिवार के लिए मुआवजा की मांग की है। मुंगवानी थाना प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया कि मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है।
जिले भर में खस्ताहाल है गांव-खेतों की लाइन
जिले भर में विद्युत लाइनों की हालत जर्जर बनी हुई है। रखरखाव के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई जा रही है, जबकि जमीनी स्तर पर सुधार नहीं हो रहा। जगह-जगह ढीले और पुराने तार हादसों को न्योता दे रहे हैं। लाइन रखरखाव के लिए कंपनी को बजट पर्याप्त मिलता है, कार्य के नाम पर नुमाइंदे कटौती भी करते हैं, लेकिन कार्य में जमकर खानापूर्ति होती है। जिसके कारण घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को हर समय जोखिम बना रहता है कि कहीं आड़े-तिरछे खंभे या झूलते तार नुकसान न पहुंचा दें।

19 Dec 2025 05:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / 11 केवी लाइन का तार टूटने से आदिवासी ग्राम ऊसरी में दो गोवंश की मौत

एड्स के प्रति जागरूक होकर समाज में जागरूकता लाने का प्रयास करें

जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर से एड्स जागरूकता रैली का कलेक्टर रजनी सिंह ने शुभारंभ किया
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर में कर्मियों की हड़ताल से शहर बना अघोषित कचराघर, जगह-जगह ढेर, समर्थन में उतरी कांग्रेस ने लगाया झाड़ू

कांग्रेस समेत निकाय के कांग्रेस पार्षद दल ने हड़ताली कर्मचारियों को समर्थन देते हुए उनकी मांगों को पूरा कराने झाड़ू लगाकर विरोध जताना शुरू कर दिया है। नगर के इंदिरा चौक पर कांग्रेस नेताओं, पार्षदों ने झाड़ू लगाकर विरोध जताया।
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर में हादसे में घायल पत्नी को जिला अस्पताल लाने पौन घंटे बाद मिली एंबुलेंस, रोता रहा पति

करेली अस्पताल में गुरुवार की शाम एक पति बेड पर दर्द से तडफ़ती पत्नी को रेफर होने पर जिला अस्पताल नरसिंहपुर लाने एंबुलेंस न मिलने पर रोने लगा। पति हाथ जोड़े रोते हुए एंबुलेंस दिलाने लोगों से गुहार लगाता रहा ताकि उसकी पत्नी को समय पर इलाज मिल सके।
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर जिले के पांच गांवों में कार्य न करने वाले ठेकेदारों के तत्काल अनुबंध करें निरस्त

कलेक्टर रजनी सिंह ने निर्देशित किया है कि प्रगतिरत समस्त योजनाओं के कार्य शासन द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा में पूर्ण कराया जाए। मैकेनिकल संकाय के 5 ग्रामों में ठेकेदार के द्वारा कार्य न करने के कारण ठेकेदार को तत्काल अनुबंध निरस्त कर पुन: निविदा आमंत्रण करने की कार्रवाई की जाए
नरसिंहपुर

खिलाडिय़ों ने रैली निकालकर किया श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ

गुरुवार से स्टेडियम मैदान में राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता धूमधाम से शुरू हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष नीरज दुबे, मंडल कल्याण आयुक्त बसंत कुर्रे, कलेक्टर रजनी सिंह व अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्जवलन कर किया।
नरसिंहपुर
