टायलेट से लेकर मोबाइल, कंप्यूटर और वाहनों तक की जानकारी होगी दर्ज



इस बार जनगणना के दौरान कुल 33 प्रकार की जानकारियां दर्ज की जाएंगी। इनमें परिवार के सदस्यों की संख्याए शिक्षाए रोजगार, जीवन स्तर, डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सवाल शामिल रहेंगे। खास बात यह है कि इस बार शौचालय के प्रकार से लेकर घर में मोबाइल, कंप्यूटर और वाहनों तक की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। साथ ही इंटरनेट उपयोग और बैंकिंग सुविधाओं की स्थिति का भी आकलन किया जाएगा। प्रशासन के अनुसार इस डेटा का उपयोग सरकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी और जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। सटीक आंकड़ों के आधार पर भविष्य की नीतियां तैयार करने में भी यह जानकारी अहम भूमिका निभाएगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास में यह आंकड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे।