ग्वारीकला बीट के जंगल में क्लच वायर में फसा मिला तेंदुए का शव, चार लोगों पर मामला दर्ज

female leopard was found entangled in a clutch wire in the forest नरसिंहपुर. जिले के करेली वन परिक्षेत्र में आने वाली ग्वारीकला बीट के जंगल में शनिवार की सुबह करीब दो वर्षीय एक मादा तेंदुए का शव क्लच वायर में फसा मिला। घटना की खबर लगते ही वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे वहीं पेंच से विशेषज्ञों की टीम के साथ ही डॉग स्क्वायड बुलाई गई। प्रारंभिक जांच के बाद वन विभाग ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिसमें दो को पकड़ा जाना व दो लोग फरार बताए जा रहे हैं। वन विभाग के अनुसार शव 12 से 15 घंटे पुराना है और क्लच वायर तेंदुए के पेट में लिपटा हुआ था।

ग्वारीकला बीट में शनिवार की सुबह पेड़ों के बीच तेंदुए का शव मिलने की सूचना जैसे ही अधिकारियों को मिली तो हडक़ंप की स्थिति बन गई। एसडीओ की सूचना पर डीएफओ डॉ. कल्पना तिवारी मौके पर पहुंचीं। लगभग दो वर्ष उम्र के इस तेंदुए के शव में क्लच वायर लिपटा हुआ पाया गया। जांच के लिए पेंच से डॉ. अखिलेश मिश्रा एवं अन्य तीन-चार सदस्य पहुंचे। वहीं पशु चिकित्सा विभाग से डॉ. संजय मांझी को बुलाया गया। एसडीओ सुनील वर्मा ने बताया कि डॉग स्क्वायड की मदद से हुई जांच में चार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, दो लोग फरार है और दो लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा है। उनसे जो तथ्य मिलेंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई को गोपनीय रखने होते रहे प्रयास

जिस जगह तेंदुए का शव पड़ा था उसके आसपास वन विभाग का अमला मौजूद रहा। जब मीडियाकर्मी वहां पहुंचे और फोटो-वीडियो लेने प्रयास किया तो एसडीओ सुनील वर्मा ने रोकने प्रयास किया। सभी को घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर ही रोक दिया गया।

पूरे मामले की कराई जाएगी गहन जांच

ेंतेंदुए के पेट में क्लच वायर मिलने से यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि खेतों में पहुंचने वाले जंगली सूअरों से फसलों को बचाने कई ग्रामीण तारों का फंदा बना देते हैं। जिसमें तेंदुआ फस गया होगा या फिर शिकार की मंशा से ही तेंदुए के लिए क्लच वायर का फंदा लगाया गया होगा। डीएफओ कल्पना तिवारी ने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच कराई जा रही है। जांच के बाद ही तेंदुए की मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। यदि इस मामले में किसी भी व्यक्ति या विभागीय स्टाफ की लापरवाही सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वन विभाग द्वारा क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है और मामले की जांच जारी है।