जिले भर में पांच लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई नर्मदा में डुबकी, हीरापुर घाट पर नहाते समय मेरेगांव का युवक डूबा

रेतघाट मेला स्थल पर भीड़ व निरीक्षण करते एसपी-एएसपी।
Makar Sankranti festival, नरसिंहपुर. गुरुवार को संक्रांति मुहूर्त के दूसरे दिन भी जिले भर के नर्मदा तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। सुबह से देर शाम तक स्नान-पूजन का दौर चलता रहा। पुलिस ने जिले भर में पांच लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान जताया है। बरमान के रेतघाट, सीढ़ीघाट, सतधारा में काफी भीड़ रही। कलेक्टर रजनी सिंह और एसपी डॉ. ऋषिकेश मीणा ने गुरूवार को मेले का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं व नागरिकों से चर्चा की। वहीं मेले में दो पहिया वाहन लाने वाले वाहन चालक के विरूद्ध चालानी कार्रवाई चलती रही। कलेक्टर-एसपी ने अधिकारी- कर्मचारियों को निर्देश दिए कि मेले में आने वाले नागरिकों व श्रद्धालुओं की सुरक्षा और अन्य सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही न हो। दुकानों के निरीक्षण के दौरान दुकानों में रखे अग्निशमन यंत्र को अपने समक्ष चलवा कर देखा। कलेक्टर ने श्रद्धालुओं से कहा कि वे स्नान करते समय अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान दें और नियमों का पालन करें।
कलेक्टर ने मां नर्मदा का पूजन कर सूर्य को दिया अघ्र्य
कलेक्टर रजनी सिंह ने बरमान कलां के गोपाल घाट में गुरूवार को मां नर्मदा का पूजन- अर्चन किया। उन्होंने मां नर्मदा जी से जिले की सुख-समृद्धि एवं जनकल्याण की कामना की। सूर्य भगवान को अघ्र्य दिया।
36 लोगों को मिलाया, दो मोबाइल खोजे
मेले के दौरान सक्रिय पुलिस ने अपनो से बिछड़े 36 लोगों को मिलवाने में मदद की वहीं दो लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल खोजकर सौंपे। एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना, एएसपी संदीप भूरिया द्वारा गुरुवार को दिनभर मेला क्षेत्र का भ्रमण किया गया। मेला स्थल पर पुलिस सहायता केंद्र व कंट्रोल रूम बनाया गया है। जहां से निरंतर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।
नर्मदा के हीरापुर घाट पर नहाते समय मेरेगांव का युवक डूबा
सुआतला थाना के तहत आने वाले ग्राम हीरापुर नर्मदा तट पर गुरुवार की दोपहर नहाने के दौरान एक युवक डूब गया। जिसका देर शाम तक पता नहीं चल सका। सुआतला थाना प्रभारी प्रियंका केवट ने बताया कि डूबे युवक का नाम छोटू पिता मुकेश गौड़ 18 वर्ष है जो मेरेगांव निवासी है और परिचितों के साथ नहाने के लिए आया था, घटना दोपहर दो से तीन बजे के बीच की बताई गई है। हीरापुर घाट में नर्मदा का बहाव काफी तेज है और गहराई अधिक है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तलाशी कराई लेकिन उसका पता नहीं चल सका। घाट पर मौजूद लोगों ने बताया कि उन्होंने डूबते युवक को कुछ दूर तक बहते हुए देखा लेकिन फिर वह डूबकर लापता हो गया। आज शुक्रवार को होमगार्ड की टीम भी युवक की तलाशी के लिए पहुंचेगी।
बड़ी खबरेंView All
नरसिंहपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग