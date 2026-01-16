जिले भर में पांच लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई नर्मदा में डुबकी, हीरापुर घाट पर नहाते समय मेरेगांव का युवक डूबा

Makar Sankranti festival, नरसिंहपुर. गुरुवार को संक्रांति मुहूर्त के दूसरे दिन भी जिले भर के नर्मदा तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। सुबह से देर शाम तक स्नान-पूजन का दौर चलता रहा। पुलिस ने जिले भर में पांच लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान जताया है। बरमान के रेतघाट, सीढ़ीघाट, सतधारा में काफी भीड़ रही। कलेक्टर रजनी सिंह और एसपी डॉ. ऋषिकेश मीणा ने गुरूवार को मेले का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं व नागरिकों से चर्चा की। वहीं मेले में दो पहिया वाहन लाने वाले वाहन चालक के विरूद्ध चालानी कार्रवाई चलती रही। कलेक्टर-एसपी ने अधिकारी- कर्मचारियों को निर्देश दिए कि मेले में आने वाले नागरिकों व श्रद्धालुओं की सुरक्षा और अन्य सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही न हो। दुकानों के निरीक्षण के दौरान दुकानों में रखे अग्निशमन यंत्र को अपने समक्ष चलवा कर देखा। कलेक्टर ने श्रद्धालुओं से कहा कि वे स्नान करते समय अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान दें और नियमों का पालन करें।

कलेक्टर ने मां नर्मदा का पूजन कर सूर्य को दिया अघ्र्य