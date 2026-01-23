खुले पड़े नाले-नालियां बढ़ा रहे जानलेवा हादसों का खतरा, शहरी सडक़ों से लेकर हाइवे तक वर्षो से एक सी स्थिति



नरसिंहपुर नगरीय क्षेत्र में अधिकांश नालों की स्थिति खराब है। सिंहपुर चौराहा के पास खुले पड़े नाले हर दिन आवागमन के दौरान जोखिम बढ़ाते हैं। कई बार यहां वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, मवेशी गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन नाले के आसपास सुरक्षा प्रबंध नहीं हो सके हैं। नगर के किसानी वार्ड और सुभाष वार्ड को जोडऩे वाले मार्ग पर सींगरी नदी के ऊपर रिपटा पुल बना है, यह पुल काफी नीचा है, रैलिंग अस्त-व्यस्त है, कई बार यहां पुल पार करते हुए लोगों के बहने की घटनाएं हो चुकी हैं। बारिश के दिनों में बाढ़ का पानी पुल को जलमग्र कर देता है। इस पुल के आगे ही नाले का पानी नदी में एक पुलिया के सहारे आता है। पुलिया के आसपास रोड पर कोई बाउंड्री-रैलिंग नहीं है। जिससे वाहन चालकों, राहगीरों को निकलते समय जोखिम रहता है। इस नाले का पानी बारिश में आसपास बने घरों के सामने भरता है।

नरसिंहपुर-जरजोला रोड पर हो चुके कई हादसे

नरसिंहपुर-जरजोला रोड पर नाले का पानी रोड के बाजू से बहता है। नाले को पक्का करने, सुरक्षा प्रबंध करने अब तक कार्य नहीं हो सका है। यहां कई बार रोड से आते-जाते वाहन नाले में जाने की घटनाएं हो चुकी हैं। नाले का पानी बारिश में न केवल रोड का आवागमन बल्कि आसपास रहने वाले लोगों को भी प्रभावित करता है।