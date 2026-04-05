शहर में खुले ट्रांसफार्मर बन रहे जानलेवा खतरा, जिम्मेदार बेपरवाह



विशेषज्ञों के मुताबिक गर्मी के मौसम में ट्रांसफ ॉर्मर पर लोड बढऩे से स्पार्किंग और आग लगने की घटनाओं की आशंका अधिक रहती है। ऐसे में खुले तार और अव्यवस्थित कनेक्शन स्थिति को और खतरनाक बना रहे हैं। उल्लेखनीय रहे कि पिछले सप्ताह इसी क्षेत्र में ऐसी दो घटनाएं हो चुकी हैं,जिनमें ओवरलोड होने के कारण ट्रांसफार्मरों में आग लग गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद बिजली विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। न तो ट्रांसफ ॉर्मरों की घेराबंदी की जा रही है और न ही अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मौजूदा हालात को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि शहर में खुले पड़े ट्रांसफ ॉर्मर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। यदि समय रहते सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए तो इसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ सकता है।