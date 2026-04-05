6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

शहर में खुले ट्रांसफार्मर बन रहे जानलेवा खतरा, जिम्मेदार बेपरवाह

नरसिंहपुर. शहर में बिजली विभाग की लापरवाही सीधे तौर पर हादसों को न्योता दे रही है। रोड किनारे जमीन से सटे ट्रांसफ ॉर्मर बिना किसी सुरक्षा घेराबंदी के खुले पड़े हैं। कहीं कनेक्शन बॉक्स खुले हैं तो कहीं तार बाहर झूल रहे हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं।शहर के [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Amit Sharma

Apr 05, 2026

Open transformers in the city

Open transformers in the city

नरसिंहपुर. शहर में बिजली विभाग की लापरवाही सीधे तौर पर हादसों को न्योता दे रही है। रोड किनारे जमीन से सटे ट्रांसफ ॉर्मर बिना किसी सुरक्षा घेराबंदी के खुले पड़े हैं। कहीं कनेक्शन बॉक्स खुले हैं तो कहीं तार बाहर झूल रहे हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं।
शहर के बाहरी मार्गों पर कई जगह ट्रांसफ ॉर्मर बीच सडक़ के किनारे या बेहद नजदीक लगे हुए हैं। यहां न तो फेंसिंग है और न ही कोई चेतावनी बोर्ड। सबसे खतरनाक स्थिति तब दिखती है, जब इन्हीं ट्रांसफ ॉर्मरों के नीचे वाहन खड़े मिलते हैं या मवेशी बैठे रहते हैं।


गर्मी में बढ़ता है आग का खतरा


विशेषज्ञों के मुताबिक गर्मी के मौसम में ट्रांसफ ॉर्मर पर लोड बढऩे से स्पार्किंग और आग लगने की घटनाओं की आशंका अधिक रहती है। ऐसे में खुले तार और अव्यवस्थित कनेक्शन स्थिति को और खतरनाक बना रहे हैं। उल्लेखनीय रहे कि पिछले सप्ताह इसी क्षेत्र में ऐसी दो घटनाएं हो चुकी हैं,जिनमें ओवरलोड होने के कारण ट्रांसफार्मरों में आग लग गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद बिजली विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। न तो ट्रांसफ ॉर्मरों की घेराबंदी की जा रही है और न ही अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मौजूदा हालात को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि शहर में खुले पड़े ट्रांसफ ॉर्मर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। यदि समय रहते सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए तो इसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ सकता है।


सांकल रोड तिराहा बना जोखिम का केंद्र


सांकल रोड तिराहे पर हालात और भी ज्यादा चिंताजनक हैं। यहां ट्रांसफ ॉर्मर से सटकर बर्तन की दुकान संचालित हो रही है, वहीं सब्जी विक्रेताओं के ठेले भी लगे रहते हैं। दिनभर यहां लोगों की आवाजाही बनी रहती है, जिससे खतरा कई गुना बढ़ जाता है।


इतवारा बाजार में भी लापरवाही


शहर के व्यस्त इतवारा बाजार क्षेत्र में भी ट्रांसफ ॉर्मरों के नीचे बाइक खड़ी देखी जा सकती हैं। व्यावसायिक गतिविधियों के चलते यहां भीड़ ज्यादा रहती है, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हैं।
वर्जन
ट्रांसफार्मर से एक निश्चित दूरी बनाकर ही जगह का उपयोग किया जाना चाहिए। इस संबंध में निरीक्षण कराने के उपरांत संबंधितों को नोटिस जारी किए जाएंगें।
वीके सोनी,टाउन प्रभारी एमपीईबी नरसिंहपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Apr 2026 01:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / शहर में खुले ट्रांसफार्मर बन रहे जानलेवा खतरा, जिम्मेदार बेपरवाह

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

टायलेट से लेकर मोबाइल, कंप्यूटर और वाहनों तक की जानकारी होगी दर्ज

अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण
नरसिंहपुर

निजी स्कूलों पर सख्ती, बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी उपयोग लाई जा रही सामग्री की सूची, पुस्तक परिवर्तन पर रोक

जिले में निजी स्कूलों की मनमानी नकेल कसने प्रशासन ने निर्देश तो जारी कर दिए हैं लेकिन इन निर्देशों का कितना पालन हो रहा है, इसकी निगरानी सक्रियता से शुरू नहीं हो सकी है।
नरसिंहपुर

राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से करें,जिला स्तरीय शिविर में प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह ने कहा

प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि जिले में राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से करें। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हर समस्या का स्थानीय स्तर पर निराकरण करेंगे।
नरसिंहपुर

खेतों में रखीं फसलों पर संकट की बारिश, कई गांवों में ओले गिरे, जिले में बिगड़े मौसम ने रोके कामकाज

शनिवार की सुबह और शाम को गरज-चमक के साथ कई स्थानों पर बारिश हुई। वहीं गाडरवारा तहसील के ग्राम बसुरिया व बरेली कठौतिया, पलेरा, रहमा, बेलखेड़ी, बैरागढ़, पोड़ी में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई।
नरसिंहपुर

सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी गढ़ रहे उद्यमशीलता की नई संस्कृति

विद्यार्थी गढ़ रहे उद्यमशीलता की नई संस्कृति
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.