Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

रबी सीजन में न बिगड़े आपूर्ति ट्रांसफार्मरों का स्टॉक शुरू

जिले में विद्युत वितरण कंपनी के सभी उपभोक्ताओं की संख्या करीब ३ लाख २७ हजार है। जिसमें कृषि उपभोक्ताओं की संख्या एक लाख से अधिक है। जिससे रबी सीजन में बिजली की खपत अधिक होने की संभावना है। साथ ही इस दौरान घरेलू कनेक्शनों के लिए भी सतत् आपूर्ति कराना चुनौती रहेगी। रबी सीजन में कृषि विभाग का यह है बोवनी का लक्ष्य

2 min read

नरसिंहपुर

image

Brajesh Kumar Tiwari

Oct 11, 2025

नरसिंहपुर. जिले में रबी सीजन में करीब ३ लाख २५ हजार हेक्टेयर रकबे में फसलों की बोवनी होने की संभावना है। जिससे सीजन के दौरान जिले में बिजली की खपत ३५० से ४५० मेगावाट तक बढऩे के साथ ही आपूर्ति को सुचारू बनाए रखना विद्युत वितरण कंपनी के लिए चुनौती साबित हो सकती है। जिससे विद्युत कंपनी ने व्यवस्थाओं को सुधारने-जुटाने जतन शुरू कर दिए हैं। जिसमें ट्रंासफार्मरों का स्टॉक करने, लाइन, खंभों को सुधारने के लिए भी मैदानी अमले को हिदायत दे दी है। केबल-इंसुलेटर की मांग भी उच्च स्तर से की जा रही है ताकि आपूर्ति में बाधा न बने।
जिले में रबी सीजन की फसलों की बोवनी करने किसानों ने प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन इस बार बारिश देर तक होने से यह कार्य जोर नहीं पकड़ सका है। जिससे विद्युत कंपनी को भी सीजन के दौरान विद्युत उपकरणों, संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। हालांकि जिले भर में खेतीहर कनेक्शनों की लाइन और खंभों की जो हालत है उससे कंपनी के लिए भी आपूर्ति सुचारू बनाए रखना बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। किसानों को भी चिंता बनी है कि सीजन में कहीं बिजली आपूर्ति बेहतर नहीं रही तो उनके लिए परेशानियां न बढ़ जाएं।
अब १०५ ट्रांसफार्मरों का स्टॉक- जिले के ५ सब डिवीजन में आने वाले २२ वितरण केंद्रों में अब तक करीब १०५ ट्रांसफार्मरों का स्टॉक कर लिया गया है। सीजन के दौरान बिजली की खपत बढऩे पर जगह-जगह ट्रांसफार्मर खराब होते हैं, ट्रांसफार्मरों की कमी के दौरान किसानों का असंतोष बढ़ता है तो कंपनी की भी मुसीबत बढ़ती है। जिससे कंपनी के आला अधिकारियों ने अभी से पर्याप्त ट्रंासफार्मरों का स्टॉक करना शुरू करा दिया है। जिन सब डिवीजन में केबल-इंसुलेटर की कमी है उसकी पूर्ति करने भी मांग भेजी गई है। जिससे समय से आपूर्ति होने पर कार्य हो सके। नरसिंहपुर सब डिवीजन में देवनगर क्षेत्र में फीडरों पर कार्य भी कराया जा रहा है ताकि भार बढऩे पर दिक्कत न बने।

जिले में १ लाख से ज्यादा कृषि कनेक्शन
जिले में विद्युत वितरण कंपनी के सभी उपभोक्ताओं की संख्या करीब ३ लाख २७ हजार है। जिसमें कृषि उपभोक्ताओं की संख्या एक लाख से अधिक है। जिससे रबी सीजन में बिजली की खपत अधिक होने की संभावना है। साथ ही इस दौरान घरेलू कनेक्शनों के लिए भी सतत् आपूर्ति कराना चुनौती रहेगी।
रबी सीजन में कृषि विभाग का यह है बोवनी का लक्ष्य

रकबा हेक्ट. में
गेहूं 123.0
चना 90.0
मटर 12.5
मसूर 32.0
राई/सरसों 2.5
अलसी 0.1
सूरजमुखी 0.2
गन्ना 65.0
रबी सीजन में किसानों को सुचारू बिजली की आपूर्ति हो इसकी तैयारी हो रही है। अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए हैं। ट्रांसफार्मर स्टॉक में रहेंगे, लाइन सुधार कार्य भी करा रहे हैं। जो सामग्री की कमी है उसकी मांग भेजी है। सीजन में करीब ४०० मेगावाट तक खपत बढ़ जाती है।
अमित चौहान, अधीक्षण यंत्री, मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी नरसिंहपुर

  • किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानीखरीफ मौसम में किसानों की सोयाबीन, मक्का अरहर, धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। जिससे किसानों को फसल से अच्छे उत्पादन की उम्मीद तो दूर लागत निकलती भी नजर नहीं आ रही है। कई किसानों ने उधार में खाद, बीज, कीटनाशक लेकर फसल को तैयार किया था। वहीं कई किसान बारिश निरंतर होने से बोवनी भी नहीं कर पाए थे। जिससे बाजार में किसानी ग्राहकी भी इस बार कमजोर बनी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 02:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / रबी सीजन में न बिगड़े आपूर्ति ट्रांसफार्मरों का स्टॉक शुरू

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

किसान यूनियन ने भावांतर योजना का विरोध कर निकाली रैली

नरसिंहपुर

समय निकलने के बाद भी अधूरे पड़े निर्माण कार्य, नागरिकों की बढ़ी परेशानी

नरसिंहपुर

एमपी के इस गांव में अचानक फैली अजीब बीमारी, 50 लोग बुरी हालत में पहुंचे अस्पताल

MP News
नरसिंहपुर

फसल में नुकसान होने की आशंकाबारिश से खेतों में भरा पानी, कटाई करना भी हो रहा मुश्किलफसल में नुकसान होने की आशंका

नरसिंहपुर

एमपी में युवक ने खुद ही काटा था अपना प्राइवेट पार्ट, ये वजह आई सामने

NARSINGHPUR
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.