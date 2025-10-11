रबी सीजन में न बिगड़े आपूर्ति ट्रांसफार्मरों का स्टॉक शुरू

नरसिंहपुर. जिले में रबी सीजन में करीब ३ लाख २५ हजार हेक्टेयर रकबे में फसलों की बोवनी होने की संभावना है। जिससे सीजन के दौरान जिले में बिजली की खपत ३५० से ४५० मेगावाट तक बढऩे के साथ ही आपूर्ति को सुचारू बनाए रखना विद्युत वितरण कंपनी के लिए चुनौती साबित हो सकती है। जिससे विद्युत कंपनी ने व्यवस्थाओं को सुधारने-जुटाने जतन शुरू कर दिए हैं। जिसमें ट्रंासफार्मरों का स्टॉक करने, लाइन, खंभों को सुधारने के लिए भी मैदानी अमले को हिदायत दे दी है। केबल-इंसुलेटर की मांग भी उच्च स्तर से की जा रही है ताकि आपूर्ति में बाधा न बने।

जिले में रबी सीजन की फसलों की बोवनी करने किसानों ने प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन इस बार बारिश देर तक होने से यह कार्य जोर नहीं पकड़ सका है। जिससे विद्युत कंपनी को भी सीजन के दौरान विद्युत उपकरणों, संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। हालांकि जिले भर में खेतीहर कनेक्शनों की लाइन और खंभों की जो हालत है उससे कंपनी के लिए भी आपूर्ति सुचारू बनाए रखना बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। किसानों को भी चिंता बनी है कि सीजन में कहीं बिजली आपूर्ति बेहतर नहीं रही तो उनके लिए परेशानियां न बढ़ जाएं।

अब १०५ ट्रांसफार्मरों का स्टॉक- जिले के ५ सब डिवीजन में आने वाले २२ वितरण केंद्रों में अब तक करीब १०५ ट्रांसफार्मरों का स्टॉक कर लिया गया है। सीजन के दौरान बिजली की खपत बढऩे पर जगह-जगह ट्रांसफार्मर खराब होते हैं, ट्रांसफार्मरों की कमी के दौरान किसानों का असंतोष बढ़ता है तो कंपनी की भी मुसीबत बढ़ती है। जिससे कंपनी के आला अधिकारियों ने अभी से पर्याप्त ट्रंासफार्मरों का स्टॉक करना शुरू करा दिया है। जिन सब डिवीजन में केबल-इंसुलेटर की कमी है उसकी पूर्ति करने भी मांग भेजी गई है। जिससे समय से आपूर्ति होने पर कार्य हो सके। नरसिंहपुर सब डिवीजन में देवनगर क्षेत्र में फीडरों पर कार्य भी कराया जा रहा है ताकि भार बढऩे पर दिक्कत न बने।