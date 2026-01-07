7 जनवरी 2026,

नरसिंहपुर

रैन बसेरा के पास लावारिस मिली नवजात को छोडऩे वालों का नहीं लगा सुराग

बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा के पास पांच दिन पूर्व लावारिस मिली नवजात को कौन छोड़ गया था

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Jan 07, 2026

रैन बसेरा के पास पांच दिन पूर्व लावारिस मिली नवजात को कौन छोड़ गया था इसका सुराग अब तक नहीं

अस्पताल में नवजात को भर्ती कराते हुए पुलिसकर्मी।

newborn baby नरसिंहपुर. स्टेशनगंज थाना के तहत आने वाले बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा के पास पांच दिन पूर्व लावारिस मिली नवजात को कौन छोड़ गया था इसका सुराग अब तक नहीं लग सका है। जिससे बस स्टैंड समेत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की उपयोगिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस जहां-तहां लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देख रही है। पूरा घटनाक्रम बीती एक जनवरी की शाम 5 से 6 बजे का बताया जा रहा है। जिसमें सूचना के बाद पुलिस ने गोपनीयता के साथ नवजात को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जो 4 से 5 दिन की बताई जा रही है।
स्टेशनगंज थाना प्रभारी सौरभ पटेल ने बताया कि नवजात बच्ची रैन बसेरा के पास लावारिस अवस्था में कपड़ों में लिपटी मिली थी। आसपास परिजनों की तलाश की गई, परंतु कोई जानकारी नहीं मिली। तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा बच्ची को गरम कपडों में लपेटकर जिला अस्पताल नरसिंहपुर में भर्ती कराया गया तथा बाल कल्याण अधिकारी एवं शिशु गृह को सूचित किया गया। वर्तमान में नवजात बालिका को शिशु गृह में सुरक्षित रखा गया है, जहाँ उसकी समुचित देखरेख की जा रही है। बच्ची की सेहत स्थिर है। पुलिस मुखबिर तंत्र के साथ ही नवजात को छोडकऱ जाने वाले परिजनों का पता लगाने आमजनों से भी सूचना देने कह रही है। बस स्टैंड पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वहीं कई दुकानों में भी सीसीटीवी कैमरे हैं। बस स्टैंड पर दिनभर लोगों की आवाजाही रहती है, बावजूद इसके यहां कौन नवजात को छोड़ गया इसका पता पुलिस अब तक नहीं लगा पा रही है।

Updated on:

07 Jan 2026 01:38 pm

Published on:

07 Jan 2026 01:37 pm

