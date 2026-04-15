इलाज के बीच परेशानी का आलम:बंद लिफ्ट,उड़ती धूल ने बढ़ाई मरीजों की परेशानियां



नई बिल्डिंग में लगी दो महत्वपूर्ण लिफ्टें कई दिनों से बंद पड़ी हैं। इनमें एक लिफ्ट सामान्य मरीजों के आवागमन के लिए है, जबकि दूसरी आईसीयू और गहन शिशु चिकित्सा इकाई तक पहुंचने के लिए उपयोग में आती है।लिफ्ट बंद होने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को सीढिय़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। यह स्थिति सामान्य मरीजों के लिए तो कठिन है ही, लेकिन बुजुर्ग, गंभीर और स्ट्रेचर पर लाए जाने वाले मरीजों के लिए बेहद कष्टदायक बन गई है। आपात स्थिति में हर मिनट की अहमियत होती है, लेकिन यहां मरीजों को सीढिय़ों के सहारे ऊपर.नीचे ले जाना पड़ रहा है। जिससे जोखिम और बढ़ जाता है।