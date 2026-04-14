कचरा प्रबंधन योजना फेल, एक साल से नहीं हो रहा परिवहन और निष्पादन

नरसिंहपुर. शहर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुधारने के लिए बनाई गई कचरा निष्पादन और परिवहन की योजना अब पूरी तरह विफल होती नजर आ रही है। जबलपुर के प्लांट तक कचरा भेजने की कार्ययोजना कागजों में सिमटकर रह गई है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि पिछले एक वर्ष से ट्रेंचिंग ग्राउंड से कचरे का उठाव तक नहीं हो पाया है। इस स्थिति ने शहर के बाहर स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड को कचरे के पहाड़ में तब्दील कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, कचरा संग्रहण कार्य में लगातार लापरवाही के चलते नगरपालिका परिषद ने करीब एक साल पहले निजी कचरा संग्रहण कंपनी का ठेका निरस्त कर दिया था। इसके बाद से शहर में डोर.टू.डोर कचरा संग्रहण की जिम्मेदारी स्वयं नगरपालिका प्रशासन संभाल रहा है। हालांकि, संग्रहण तो किसी तरह किया जा रहा है, लेकिन कचरे के वैज्ञानिक निष्पादन की व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है।