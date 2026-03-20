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शक्ति की आराधना शुरू, मंदिरों में जल अपर्ण करने श्रद्धालुओं की भीड़,पेट्रोलिंग, सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी

Chaitra Navratri नरसिंहपुर. जिले भर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन से ही धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरूआत हो गई है। जिले के सभी प्रमुख देवी मंदिरों में सुबह से ही जल अर्पण करने श्रद्धालुओं की भीड़ रही। मंदिरों में देवी प्रतिमाओं का मनोहारी श्रृंगार, पूजन कर आरती हो रही है वहीं बैठकी तिथि पर ही [&hellip;]

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नरसिंहपुर

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Prakash Choubey

Mar 20, 2026

जिले भर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन से ही धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरूआत हो गई है। जिले के सभी प्रमुख देवी मंदिरों में सुबह से ही जल अर्पण करने श्रद्धालुओं की भीड़ रही। मंदिरों में देवी प्रतिमाओं का मनोहारी श्रृंगार, पूजन कर आरती हो रही है

नगर के देवी मंदिरों में जल अर्पण करने श्रद्धालुओं की भीड़ रही।

Chaitra Navratri नरसिंहपुर. जिले भर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन से ही धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरूआत हो गई है। जिले के सभी प्रमुख देवी मंदिरों में सुबह से ही जल अर्पण करने श्रद्धालुओं की भीड़ रही। मंदिरों में देवी प्रतिमाओं का मनोहारी श्रृंगार, पूजन कर आरती हो रही है वहीं बैठकी तिथि पर ही कई जगह जवारे बोए गए, अखंड ज्योति कलश की स्थापना की गई। पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौकस बनाने पुलिस की पेट्रोलिंग, सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। लोगों को पर्व के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का संदेश देने पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च भी किया जाएगा।


जिला मुख्यालय पर लोगों की आस्था के प्रमुख केंद्र सदर मंदिर, पुलिस लाइन मंदिर, बड़े पुल स्थित देवी मंदिर, जगतारिणी मंदिर, बायपास स्थित शारदा माता मंदिर में सुबह से दोपहर तक पूजन-अर्चन के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। बैठकी पर बड़ी संख्या में लोगों ने नर्मदा तटों पर जाकर स्नान-पूजन करते हुए व्रत की शुरूआती की। वहीं घरों में पूजन के लिए नर्मदा जल लेकर पहुंचे।
सुबह की गस्त बढ़ाई, थानों के बल को किया सक्रिय
एएसपी संदीप भूरिया ने बताया कि एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना के निर्देशन में सुबह की गस्त बढ़ाई गई है ताकि सुबह मंदिरों में जल अर्पण करने के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं खासकर महिलाओं-बच्चों को कोई परेशानी न हो। सभी थाना-चौकियों के बल को अलर्ट किया है कि वह पर्व के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने कड़ी निगरानी करें। जहां पर भी संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तत्काल कार्रवाई की जाए। जिले भर में फिक्स प्वाइंट के जरिए भी निगरानी कराई जा रही है। पर्व के दौरान यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने भी अमले को निर्देशित किया गया है।
पंचमी पर होगी 801 घट-कलश की स्थापना
सदर मंदिर में सार्वजनिक जवारे समिति द्वारा 28वें वर्ष में पंचमी तिथि पर 801 घट कलश एवं देवी प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। इसी तरह स्टेशनगंज स्थित मरहई माता मंदिर एवं रौंसरा स्थित खेरापति माता मंदिर में भी जवारे, अखंड ज्योति की स्थापना कर नौ दिन तक विविध कार्यक्रम किए जाएंगे।

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Published on:

20 Mar 2026 01:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / शक्ति की आराधना शुरू, मंदिरों में जल अपर्ण करने श्रद्धालुओं की भीड़,पेट्रोलिंग, सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी

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