कर वसूली में फि सड्डी नगरपालिका, 28 वार्डों में करोड़ों बकाया

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नरसिंहपुर. वित्तीय वर्ष 2025.26 के समापन में अब महज 10 दिन शेष हैं, लेकिन नगरपालिका की कर वसूली की रफ्तार बेहद धीमी बनी हुई है। 17 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल ढाई से तीन करोड़ रुपए ही वसूल हो सके हैं। ऐसे में शेष बकाया की वसूली को लेकर नगरपालिका प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।

नगरपालिका के जिम्मे संपत्तिकर, जलकर, स्वच्छता शुल्क और किराया सहित करीब 17 करोड़ रुपए की वसूली करना है। हालांकि लंबे समय से बकाया चल रहे इस राजस्व में से अब तक बहुत कम राशि ही जुटाई जा सकी है। स्थिति यह है कि शहर के सभी 28 वार्डों में करोड़ों रुपए का टैक्स अभी भी बकाया बना हुआ है।