जल संरक्षण व स्वच्छता के लिए जनसहभागिता जरूरी

नरसिंहपुर.संयुक्त संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग संभाग जबलपुर ने जिले के विभिन्न ग्रामों में क्षीरधारा व हिरण्यगर्भा अभियान के अंतर्गत गौशालाओं, पशु चिकित्सा संस्थाओं व जिला कार्यालय का निरीक्षण शनिवार को किया। उन्होंने जिले में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए।संयुक्त संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग संभाग जबलपुर ने क्षीरधारा अभियान के अंतर्गत ग्राम पोनिया विकासखंड गोटेगांव का भ्रमण किया। यहां बताया गया कि कुल 271 गोवंश एवं भैंसवंश हैं। ग्राम में अभियान का बेस लाइन सर्वे कार्य जारी है एवं 20 पशुओं में टैगिंग की गई। शनिवार तक ग्राम में 22 एआई टैग लगाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। एफ एमडी टीकाकरण माह अप्रैल 2026 में प्रस्तावित है। निकटतम पशु चिकित्सा संस्था के स्थानीय अमले वा नोडल अधिकारी एव्हीएफ ओ दीपक अग्रवाल द्वारा उक्त कार्य नियमित रूप से संपादित किए जा रहे हैं।इसी तरह उन्होंने हिरण्यगर्भा अभियान के तहत जिले के विकासखंड गोटेगांव के अंतर्गत आने वाले ग्राम बगासपुर में एमजीएसवाय गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुल 102 पशु पाए गए। गोशाला में कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण तथा गर्भपरीक्षण संबंधी कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए।