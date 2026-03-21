21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

दोगुना करने के फेर में महिला ने गंवाए जेवरात और नगदी

नरसिंहपुर. सोना डबल करने के लालच में एक महिला लगभग 8-10 तोला सोने के जेवर और नकदी गंवा बैठी। मामला शहर के छिंदवाड़ा बायपास क्षेत्र का है। घटनाक्रम बीते 14 मार्च का बताया जा रहा है जिसमें पुलिस को महिला की ओर से शिकायती आवेदन 16 मार्च को मिलना बताया गया है। जानकारी के अनुसार [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Amit Sharma

Mar 21, 2026

fraud

station polic

नरसिंहपुर. सोना डबल करने के लालच में एक महिला लगभग 8-10 तोला सोने के जेवर और नकदी गंवा बैठी। मामला शहर के छिंदवाड़ा बायपास क्षेत्र का है। घटनाक्रम बीते 14 मार्च का बताया जा रहा है जिसमें पुलिस को महिला की ओर से शिकायती आवेदन 16 मार्च को मिलना बताया गया है। जानकारी के अनुसार रजनी विश्वकर्मा 50 वर्ष अपनी मां के साथ बांसकुंवारी रोड हाइवे के पास रहती हैं। परिवार के अन्य सदस्य बाहर रहते हैं। रजनी का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले अजय मेहरा उर्फ अज्जू ने उन्हें एक तथाकथित बाबा का मोबाइल नंबर दिया और उनसे संपर्क करवाया। बताया जा रहा है कि बाबा से संपर्क करने पर उस व्यक्ति ने खुद को मुल्ला अजमेर बताया और तंत्र-मंत्र के जरिए सोना दोगुना करने का झांसा दिया।फ ोन पर उसे झांसे में लेकर उसके सोने के आभूषण, चेन, झुमकी, अंगूठियां, चूडिय़ां, हार, पायलों समेत लगभग 8-10 तोला सोना, 60 हजार रुपए नकद और मोबाइल को लाल कपड़े में बांधकर घर के पास खाली प्लॉट में रखने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि पीछे मुडकऱ न देखें और एक घंटे बाद लौटने पर सामान दोगुना मिलेगा। महिला ने बाबा के निर्देशों का पालन किया। लेकिन जब वह वापस मौके पर पहुंचीं तो पूरी गठरी गायब थी। इसके बाद पीडि़ता ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक और स्टेशनगंज थाने में की। इस मामले में स्टेशनगंज थाना प्रभारी सौरभ पटेल के अनुसार मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है। उन्होंने आम नागरिकों से कहा है कि इस प्रकार के किसी भी प्रलोभन या अंधविश्वास में न पड़ें।

जहरीली वस्तु की सेवन से मौत

नरसिंहपुर. मुंगवानी थाना क्षेत्र के ग्राम देवनगर में एक युवक की जहरीली वस्तु के सेवन से मौत हो गई। बताया गया है देवनगर निवासी राजकुमार पिता मुन्नालाल 30 वर्ष ने 19 मार्च की रात अपने घर पर किसी जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। जिसकी खबर लगते ही परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। यहां पर चिकित्सक ने परीक्षण के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस ने मर्ग प्रकरण दर्ज कर पोस्टमार्टम के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया है।
्र-------------------------------------------

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Mar 2026 12:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / दोगुना करने के फेर में महिला ने गंवाए जेवरात और नगदी

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कर वसूली में फि सड्डी नगरपालिका, 28 वार्डों में करोड़ों बकाया

28 वार्डों में करोड़ों बकाया,
नरसिंहपुर

शक्ति की आराधना शुरू, मंदिरों में जल अपर्ण करने श्रद्धालुओं की भीड़,पेट्रोलिंग, सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी

जिले भर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन से ही धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरूआत हो गई है। जिले के सभी प्रमुख देवी मंदिरों में सुबह से ही जल अर्पण करने श्रद्धालुओं की भीड़ रही। मंदिरों में देवी प्रतिमाओं का मनोहारी श्रृंगार, पूजन कर आरती हो रही है
नरसिंहपुर

भारतीय संस्कृति में है आध्यात्मिकता एवं वैज्ञानिकता का समन्वय, विक्रमोत्सव में बेताल पच्चीसी नाटक का मंचन

जिला मुख्यालय के नरसिंह मंदिर परिसर में सृष्टि आरंभ दिवस, वर्ष प्रतिपदा, विक्रम संवत 2083 के शुभारंभ पर सूर्य उपासना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसका शुभारंभ भगवान सूर्य देव को अघ्र्य देकर उनकी उपासना तथा भजन-कीर्तन से किया गया।
नरसिंहपुर

कुपोषण छीन रहा बच्चों की मुस्कान, ढाई माह में 100 से ज्यादा केंद्र में भर्ती

जिले के प्रमुख जिला अस्पताल स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र में करीब ढाई माह में ही 100 से अधिक कुपोषित बच्चे आ चुके हैं। कई बच्चे तो यहां ऐसे भी लाए जाते हैं जिनके परिजन
नरसिंहपुर

सिंचाई के लिए वरदान साबित होगा 1600 करोड़ का शेढ़ सिंचाई काम्पलेक्स

शेढ़ सिंचाई काम्पलेक्स
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.