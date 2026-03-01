पात्रता परीक्षा पर प्रदेश सरकार शिक्षकों के पक्ष में दायर करे रिव्यू पिटीशन, मंत्री को ज्ञापन, नरसिंहपुर में निकाली रैली

Teacher Eligibility Test नरसिंहपुर. शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी आदेश को लेकर जिले के शिक्षकों में असंतोष बढऩे लगा है। जिले में तीन हजार से अधिक शिक्षक इस परीक्षा के लिए पात्रता की श्रेणी में माने जा रहे हैं। रविवार को सुबह जहां राज्य अध्यापक संघ के बैनर तले जिले भर से ग्राम लोलरी पहुंचे शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदयप्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। मांग रखी कि सुप्रीम कोर्ट में मध्यप्रदेश शासन की ओर शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध रिव्यु पिटीशन दायर की जाए। शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में आश्वस्त किया, साथ ही कहा कि शिक्षक संगठन भी अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर अपना पक्ष रखें। इसके बाद शाम को नरसिंहपुर में शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले लामबंद शिक्षकों ने रैली निकाली। तीन सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया।