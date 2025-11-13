School Holiday: 14 नवंबर को इन राज्यों में रहेगी स्कूलों की छुट्टी

14th November School Holiday: तेलंगाना के हाई-प्रोफाइल जुबली हिल्स और बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे उपचुनावों ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। 11 नवंबर को संपन्न मतदान के दौरान चिह्नित मतदान केंद्रों वाले स्कूलों व सरकारी कार्यालयों को बंद रखा गया था, ताकि मतदाता बिना किसी बाधा के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। अब सभी की निगाहें 14 नवंबर पर टिकी हैं, जब मतगणना होगी और इस दिन भी संबंधित संस्थानों में अवकाश रहेगा। जुबली हिल्स में कांग्रेस, भाजपा और बीआरएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला रोमांच की पराकाष्ठा पर है, जबकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ चुनाव आयोग निष्पक्षता सुनिश्चित कर रहा है।