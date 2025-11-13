Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

School Holiday: 14 नवंबर को इन राज्यों में रहेगी स्कूलों की छुट्टी

Bihar Election Result: तेलंगाना के जुबली हिल्स और बिहार के उपचुनावों में 11 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ, अब 14 नवंबर को मतगणना होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Nov 13, 2025

14 नवंबर को स्कूल बंद (File Photo)

14th November School Holiday: तेलंगाना के हाई-प्रोफाइल जुबली हिल्स और बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे उपचुनावों ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। 11 नवंबर को संपन्न मतदान के दौरान चिह्नित मतदान केंद्रों वाले स्कूलों व सरकारी कार्यालयों को बंद रखा गया था, ताकि मतदाता बिना किसी बाधा के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। अब सभी की निगाहें 14 नवंबर पर टिकी हैं, जब मतगणना होगी और इस दिन भी संबंधित संस्थानों में अवकाश रहेगा। जुबली हिल्स में कांग्रेस, भाजपा और बीआरएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला रोमांच की पराकाष्ठा पर है, जबकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ चुनाव आयोग निष्पक्षता सुनिश्चित कर रहा है।

मतगणना के दिन फिर अवकाश

मतदान के बाद अब नजरें 14 नवंबर पर टिकी हैं, जब मतगणना होगी। इस दिन भी मतदान केंद्रों के आसपास के स्कूलों और सरकारी कार्यालयों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि पात्र मतदाताओं के लिए यह वेतन सहित अवकाश होगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के तहत सभी नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को मतदान के लिए छुट्टी देना अनिवार्य है, ताकि कोई भी आर्थिक बाधा मतदान में बाधक न बने।

जुबली हिल्स में त्रिकोणीय मुकाबला

तेलंगाना के हाई-प्रोफाइल जुबली हिल्स सीट पर उपचुनाव रोमांचक रहा। यहां 58 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला तीन दिग्गजों के बीच है:

  • कांग्रेस: नवीन यादव (AIMIM समर्थित)
  • भाजपा: एल. दीपक रेड्डी
  • बीआरएस: सुनीता गोपीनाथ (दिवंगत विधायक गोपीनाथ की पत्नी)

11 नवंबर को हुए मतदान में तीनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सभी मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, साथ ही ड्रोन से निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर 1,700 से अधिक पुलिसकर्मी और 8 सीआईएसएफ कंपनियां तैनात की गई हैं। जुबली हिल्स उपचुनाव का परिणाम 14 नवंबर को घोषित होगा, जो न केवल नए विधायक का चयन करेगा, बल्कि तेलंगाना की राजनीति में नई दिशा भी तय कर सकता है।

Published on:

13 Nov 2025 04:43 pm

Hindi News / National News / School Holiday: 14 नवंबर को इन राज्यों में रहेगी स्कूलों की छुट्टी

